Los Chirigüanos celebrará sus 95 años

La localidad se encuentra ubicada al oeste de la provincia de Formosa, en el Departamento Bermejo, a unos 406 kilómetros de la Capital formoseña.

El intendente de Los Chirigüanos, Antonio Caldera, confirmó que este sábado 31 de noviembre se realizará el “Festival Aniversario” de la localidad oesteña, que fue suspendido días atrás por las condiciones meteorológicas.

Será en el Estadio Municipal y contará con la actuación de importantes referentes de la música regional. “Tendremos el gusto de que nos visite el querido Lázaro Caballero, nuestros amigos Ángelo Aranda, Iván Ruiz, Hernán Arias, El Súper de Huguito, La Banda de los Foras, Los Ases del Impenetrable, Santiago Cueto, entre otros”, anticipó Caldera.

Además el jefe comunal recalcó: “En tiempos tan complejos como los que nos propone Nación, entendemos que no podemos pactar con la adversidad y hacemos un tremendo esfuerzo para brindar a nuestra gente una fiesta como se merece el pueblo”.

En cuanto al apoyo para concretar el evento, el intendente justicialista remarcó: “Todo es posible gracias al acompañamiento permanente de nuestro gobernador Gildo Insfrán, del vicegobernador Eber Solís y del Concejo Deliberante local. Entre todos es más sencillo”.

La entrada al evento es libre y gratuita y en el predio estarán distintas instituciones, emprendedores, gastronómicos y artesanos, comercializando sus productos.



