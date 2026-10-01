Las listas de despacho serán publicadas en las redes sociales del Poder Judicial y del CPA

La Dirección de Sistemas del Poder Judicial de Formosa puso en marcha un esquema temporario de comunicación institucional, a raíz de la situación de vulnerabilidad informática que se registra a nivel mundial.

En el marco de estas medidas preventivas, el organismo informó que, de manera momentánea, las listas de despachos de los juzgados y tribunales dejarán de publicarse por los canales habituales y serán difundidas a través de las redes sociales oficiales del Poder Judicial y del Consejo Profesional de la Abogacía. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio de justicia, reduciendo al mínimo cualquier riesgo asociado a eventuales incidentes de ciberseguridad.

Las autoridades precisaron que el correo institucional del Poder Judicial continúa funcionando con total normalidad. Además, recordaron que las consultas pueden canalizarse mediante las casillas de correo electrónico de las mesas de entradas de cada dependencia, que permanecen operativas para asistir a profesionales y justiciables.

Desde la Dirección de Sistemas remarcaron que estas decisiones se inscriben en una estrategia de resguardo y prudencia frente al escenario global, signado por alertas sobre posibles ataques y filtraciones de información. En este sentido, subrayaron que se privilegia la protección de los datos y la estabilidad de la infraestructura tecnológica judicial.

Finalmente, se hizo saber que los servicios que han sido restringidos o modificados bajo este protocolo especial se irán restableciendo en forma paulatina, a medida que se verifique la plena seguridad de los sistemas. Mientras tanto, las autoridades exhortaron a abogados, abogadas y usuarios en general a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a utilizar los medios de contacto habilitados para garantizar un funcionamiento ordenado y seguro de la administración de Justicia.