Cuadrillas municipales trabajaron en calles y desagües de diez barrios

Máquinas y operarios de la Municipalidad recorrieron el lunes distintos barrios de la ciudad para hacer mantenimiento de calles, con atención puesta en la red de desagües pluviales y en la limpieza general.

Personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, junto a cooperativistas, perfiló el corredor del transporte de pasajeros en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio, donde además se repararon los cruces de calle sobre el canal principal. En el 12 de Octubre, otro equipo limpió la traza y perfiló calles internas, desobstruyó cruces, hizo cuneteo manual y levantó esquineros.

En El Pucú (ex Liborsi), las cuadrillas reforzaron con ripio la calle Juan J. Silva, perfilaron vías internas, cunetearon a mano y destaparon cruces y cámaras. En el barrio República Argentina se reparó el alcantarillado de PVC corrugado, mientras que en el 7 de Mayo la tarea se centró en el cuneteo mecánico con carga directa.

El equipo destinado al barrio El Resguardo realizó el acopio de suelo, el relleno con compactación y el perfilado. Este último trabajo se repitió en La Floresta, donde también se levantaron esquineros.

En Virgen de Lourdes se limpiaron a mano cámaras y sumideros sobre las avenidas Cabral y Gendarmería Nacional, con apoyo del camión desobstructor y de una excavadora que intervino en el canal revestido de descarga. Sobre calle Marighetti y avenida Cabral, y en José María Amor y la ciclovía, se limpiaron cunetas; en el primero de esos puntos también se despejaron los tubos de alcantarilla.

En el barrio Vial, a pedido de los vecinos, se limpiaron a mano las cunetas a cielo abierto de la calle Masferrer, entre Felipe Oliva y Carlos Ayala.







