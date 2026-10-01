Restablecimiento del servicio: Este jueves 29 comenzará a funcionar la plataforma e-justicia

La Dirección de Sistemas Informáticos informó que se está realizando una labor exhaustiva para avanzar en la recuperación y puesta en marcha de los sistemas digitales, indicándose que este jueves 29 de octubre, ya comenzará a funcionar la plataforma de servicios judiciales e-justicia (jurisdiccional y administrativo), en tanto el próximo martes 3 de noviembre será restablecido el sitio oficial (migrado a versión actualizada) y consulta a las listas de despacho.

Estas novedades ya fueron comunicadas formalmente al Consejo Profesional.

Según se informó desde la dependencia judicial, el plan avanza de forma ordenada y respetando la prioridad definida: “Iris está activo con su actualización verificada, E-Justicia tiene un servidor preparado para la verificación final, y para el sitio web se recomienda migración una versión segura”, explica un informe técnico de Sistemas.

Queda pendiente la actualización de los sistemas internos; para los cuales se realizará un plan específico de actualización de los mismos.

La alarma registrada a tiempo evitó que el sistema colapsara, como lamentablemente ocurrió en otros poderes judiciales (Chaco y Córdoba).

Por su parte, desde el Superior Tribunal de Justicia se reconoció los momentáneos inconvenientes causados pero se dejó en claro que que estas acciones preventivas constituyen una herramienta fundamental porque evitaron el riesgo de un hackeo total del sistema.

Avances

El informe oficial de la Dirección de Sistemas del Poder Judicial recuerda que la situación afecta de manera global, ya que se detectaron fallas de seguridad en herramientas de programación de uso muy extendido, y ya se registraron ataques que las aprovechan. Algunos sistemas del Poder Judicial utilizan esas herramientas, por lo que se suspendieron ciertos servicios informáticos de manera preventiva, para resguardar la información judicial mientras se aplican las correcciones.

El objetivo de las medidas adoptadas es llevar todos los sistemas que dependen del lenguaje de programación PHP a una "versión segura", que incluye las correcciones necesarias contra las vulnerabilidades críticas. La prioridad es reforzar primero los servicios a los que acceden los abogados y después los sistemas internos, que no están expuestos a internet.

En cada servidor se realizan pruebas de estado para verificar si fue vulnerado, y se corrigen el sistema operativo, la versión del lenguaje y los componentes asociados. Una vez asegurada esa base, se podrá avanzar con más tranquilidad hacia versiones más modernas