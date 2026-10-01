La Diplomatura en Enseñanza de la Matemática de la UTN transita su tramo final con prácticas directas en las aulas formoseñas

Anunciada por el Gobierno provincial a fines de 2025, la propuesta universitaria gratuita de la Extensión Áulica Formosa consolidó su primera cohorte de profesores. En la EPET N.º 7, los docentes pusieron en marcha estrategias didácticas basadas en la resolución de problemas junto a estudiantes secundarios.

La Diplomatura en Enseñanza de la Matemática de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Resistencia, en su Extensión Áulica Formosa, se encuentra en la etapa de cierre de su primera cohorte, haciendo realidad la propuesta de actualización pedagógica anunciada en diciembre de 2025 por el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz.

En el marco de este trayecto formativo iniciado en marzo, se llevó a cabo una jornada de aplicación práctica en las aulas de la EPET Nº 7 de la ciudad capital. Allí, los profesores cursantes vincularon los contenidos teóricos y didácticos con la práctica escolar concreta junto a estudiantes de 4º año.

Para favorecer la participación activa, la actividad se organizó en tres grupos de trabajo simultáneos en aulas distintas. Los jóvenes abordaron situaciones problemáticas diseñadas para la ocasión, ensayaron caminos de resolución, discutieron entre pares y defendieron sus conclusiones en una puesta en común final que promovió la argumentación y el razonamiento colectivo.

Posteriormente, en la sede del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), los docentes realizaron un ejercicio de reflexión sobre la propia práctica, analizando los resultados de la experiencia pedagógica vivida en la escuela secundaria.

La implementación de esta diplomatura se enmarca en la política provincial de formación docente continua y gratuita, permitiendo a los profesores de Matemática acceder a trayectos universitarios de excelencia dentro del territorio sin necesidad de trasladarse fuera de la provincia.

Al respecto, el ministro Aráoz recordó que la creación de la Extensión Áulica de la UTN nació de la convicción de que “el conocimiento no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho de todos”, principio que se traduce en propuestas de enseñanza renovadas con impacto directo en las aulas y en la mejora continua de la calidad educativa formoseña.



