Insfrán: “El histórico ascenso de San Martín a la Primera Nacional llena de orgullo a toda la provincia”

El Franjeado le ganó 2-0 la final de la categoría a Cipolletti de Río Negro y jugará por primera vez en la PN. Fue el pasado domingo 25 en la cancha de Sportivo Belgrano de Córdoba.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió en la mañana de este viernes 30 a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del Club San Martín, tras la consagración y el histórico ascenso a la Primera Nacional que “llena de orgullo a toda la provincia”.

En ese marco, el primer mandatario formoseño destacó que “este logro es el reflejo del esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo, valores que representan a nuestros deportistas y a la comunidad formoseña”.

“¡Felicitaciones a la gran familia franjeada!”, cerró.







