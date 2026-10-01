Tan Biónica en Corrientes: Quedan pocas entradas para el show del 31 de octubre

Después de más de 12 años, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier volverá a encontrarse con el público correntino. El recital será en el Estadio Boca Unidos y las entradas se consiguen a través de Feverup. Sólo queda Campo General, todos los demás sectores ya se encuentran agotados.

Tan Biónica se presentará el próximo sábado 31 de octubre en el Estadio Boca Unidos de Corrientes, en el marco de su gira El Regreso. La banda volverá a la región después de más de una década, con un espectáculo que combinará las canciones de su nuevo álbum con los clásicos que marcaron distintas generaciones.

La producción del evento ya se encuentra en marcha, con los trabajos de armado del escenario y preparación técnica para una puesta en escena de gran despliegue.

El recital es una coproducción de De la Estrella Producciones, Harlem y Loma Vista. Durante la noche, el grupo presentará su nuevo material discográfico, El Regreso, que incluye colaboraciones con Nicki Nicole y Andrés Calamaro, entre otros artistas.

Con una trayectoria que lo consolidó como uno de los referentes del pop rock argentino, Tan Biónica regresa a Corrientes para reencontrarse con sus seguidores y repasar los temas más reconocidos de su carrera.

INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTRADAS

* Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.

* Lugar: Estadio Boca Unidos, Corrientes.

* Horario del show: 21 h. Apertura de puertas: 17 h.

* Entradas: desde $90.000, sujetas a disponibilidad.

* Venta oficial: https://feverup.com

La organización recomienda adquirir las entradas con anticipación a través de la plataforma oficial.