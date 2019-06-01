Laguna Naineck: Más de 200 estudiantes iniciaron el “Mes de la Salud Mental” y dieron cierre a “Septiembre Amarillo”

La exitosa jornada fue acompañada por la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano y contó con la participación del personal de salud, docentes y familias.

En un clima de mucho entusiasmo, empatía y total compromiso con la vida, el viernes 2, alumnos de la Escuela Provincial de Educación Secundaria N°19 (EPES) “Vuelta de Obligado” de Laguna Naineck, se reunieron para llevar adelante una jornada sobre salud mental y prevención del suicidio.

Con la presencia del equipo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del MDH, la propuesta dio inicio a octubre, mes destinado a fortalecer el cuidado de la salud mental en la población. A su vez, concluyó con “Septiembre Amarillo”, en el que se refuerzan las acciones orientadas a la prevención del suicidio, poniendo especial énfasis en los adolescentes y grupos vulnerables.

La concurrida iniciativa contó también con la participación del personal de salud del hospital local, docentes y familias, y forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno de Formosa para promover la salud mental, principalmente, a través del cuidado de las emociones, la escucha activa, la empatía y el acompañamiento.

Compromiso joven y abordaje integral en la adolescencia

Durante el encuentro, el foco estuvo puesto en el abordaje oportuno de los padecimientos que atraviesan los jóvenes y adolescentes en la actualidad. Se abordó el cuidado de la salud mental desde una perspectiva basada en los factores protectores y el acompañamiento individual y comunitario.

Además, se reforzaron conceptos clave como la desmitificación de tabúes respecto de la ideación suicida, la identificación temprana de señales de alerta en el ámbito educativo y del hogar, y la importancia fundamental de consolidar redes interinstitucionales de apoyo seguro a las cuales recurrir en momentos de angustia o vulnerabilidad emocional.

Para ello, se desplegaron distintas dinámicas participativas, talleres interactivos y espacios de expresión individual y colectiva, en los cuales los alumnos intervinieron con un singular entusiasmo y alto compromiso, compartiendo reflexiones y manifestando inquietudes cotidianas que fueron plasmadas en afiches, con leyendas enfocadas, sobre todo, en el valor de la empatía, la escucha, la ayuda mutua, la confianza y la solidaridad.

“Un canto a la vida por parte de los estudiantes”

Estuvo presente en la jornada, junto a los equipos técnicos multidisciplinarios, la directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones del organismo de salud, la licenciada Selena Copponi, quien valoró enfáticamente el encuentro y la enérgica respuesta de los jóvenes.

“Ver a tantos jóvenes reunidos, debatiendo, escuchándose y comprometiéndose de esta manera con el cuidado mutuo ha sido verdaderamente emocionante; este encuentro fue un verdadero canto a la vida por parte de los estudiantes”, expresó.

Asimismo, la funcionaria provincial remarcó la continuidad de estas políticas públicas orientadas al bienestar de las adolescencias. “Desde el Gobierno de Formosa entendemos que la salud mental no se trabaja desde el aislamiento, sino de manera interinstitucional, interdisciplinaria e integral, con la comunidad, en las escuelas, junto a los jóvenes, sus familias y sus docentes”.

Y remarcó, en esa línea “es indispensable garantizar que los adolescentes sepan que no están solos, que sus emociones cuentan y que el Estado provincial está presente, disponiendo de profesionales capacitados, espacios de escucha activa y redes públicas listas para contenerlos y acompañarlos en cada etapa y distintas situaciones que pueden surgir”.







