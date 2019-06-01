Rápida investigación policial permitió detener al presunto autor de un abuso sexual y secuestrar elementos de interés para la causa

El trabajo investigativo de Delitos Complejos, junto al aporte del Sistema de Monitoreo Urbano y vecinos, permitió individualizar al sospechoso y localizarlo en un inquilinato del barrio San José Obrero

Durante el allanamiento también se secuestró la motocicleta presuntamente utilizada en el hecho y otros elementos de interés. En el lugar se hallaron además estupefacientes y elementos vinculados a su fraccionamiento, iniciándose una causa paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Una rápida y minuciosa labor investigativa desplegada por efectivos de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales permitió el esclarecimiento de un hecho de abuso sexual agravado, que tiene como víctima a una menor de 13 años.

Tras tomar conocimiento de la denuncia radicada por el padre de la víctima, los investigadores desplegaron de inmediato un amplio trabajo de campo, realizando relevamientos en el sector donde habría ocurrido el hecho y recopilando información de interés para la causa.

En ese contexto, resultó fundamental el análisis de las imágenes obtenidas a través del Sistema de Monitoreo Urbano, como así también el material fílmico aportado por vecinos de esta ciudad, cuya colaboración permitió reconstruir el recorrido efectuado por el sospechoso antes y después del suceso.

El trabajo investigativo incluyó además el análisis de las características particulares del rodado presuntamente utilizado, los rasgos fisonómicos del sospechoso y las comunicaciones vinculadas al caso, elementos que, valorados en conjunto, permitieron establecer su identidad y determinar su posible lugar de permanencia.

Con las pruebas reunidas, los investigadores informaron al Magistrado interviniente, quien valoró los elementos aportados y dispuso la correspondiente orden de allanamiento para el inmueble ubicado en el barrio San José Obrero, mandamiento judicial que fue llevado a cabo en horas de la siesta de este sábado logrando la detención del presunto autor, un hombre mayor de edad que, al momento de la intervención, habría proporcionado inicialmente una identidad falsa, en un intento por evadir el accionar policial y judicial.

Durante la diligencia se procedió al secuestro de la motocicleta presuntamente utilizada en el hecho, además de otros elementos considerados de vital interés para el avance de la investigación.

Durante el allanamiento, los efectivos hallaron sustancias que, sometidas a reactivos químicos de orientación por parte del personal especializado, arrojaron resultado positivo para marihuana, secuestrando además balanzas digitales, elementos utilizados para el fraccionamiento y restos de una sustancia compatible con cocaína, situación que motivó la intervención del área específica de la Policía y el inicio de actuaciones paralelas por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, conforme a lo dispuesto por el magistrado competente en materia de Narcocrimen.

El detenido fue trasladado a sede policial junto con todos los elementos secuestrados, quedando a disposición de los magistrados intervinientes.

Asimismo, en el marco de las averiguaciones realizadas, surgieron elementos que vincularían al detenido con otras investigaciones relacionadas con delitos contra la integridad sexual, antecedentes que serán puestos a consideración de las autoridades judiciales competentes.







