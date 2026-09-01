Surian resaltó alcances del subsidio energético “Esfuerzo Formoseño” y afirmó que el Gobierno de Milei hizo un desastre con las tarifas

El Administrador General del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), Dr. Martín Surian, participó este lunes en el programa televisivo Zoom, donde brindó precisiones sobre el impacto y alcance del subsidio provincial “Esfuerzo Formoseño”.

Surian remarcó la génesis del programa: “El subsidio Esfuerzo Formoseño fue creado en 2019 por decreto del gobernador Gildo Insfrán durante la gestión de Mauricio Macri, momento en que comenzó la era del tarifazo eléctrico”.

Al comparar la coyuntura histórica con el escenario actual, fue categórico: “Hoy, con este Gobierno nacional, tenemos un desastre en las tarifas eléctricas, sumado a los aumentos en combustibles y agua, y a la quita de recursos en educación y transporte entre otros”.

En ese sentido, enfatizó el rol protector de la provincia frente a las medidas de la administración central. “Esto se traduce en un golpe directo al bolsillo, pero en Formosa hay un Estado presente y políticas públicas que entienden el servicio eléctrico como algo esencial. Así lo comprendió el gobernador Insfrán, y por eso se gestionan subsidios para atenuar este impacto”, afirmó.

Asimismo, destacó la continuidad de este acompañamiento a los usuarios residenciales y ratificó la vigencia de las medidas de protección para personas electrodependientes.

Respecto al financiamiento del programa, el titular del EROSP aclaró que el beneficio se sostiene de manera continua gracias a sucesivas prórrogas respaldadas por fondos provinciales:

“Este subsidio se financia íntegramente con recursos propios del tesoro provincial, producto del superávit de las arcas de Formosa”.

Por otra parte, Surian detalló la composición de la tarifa eléctrica, integrada por Generación, Transporte y Distribución.

Para explicar el trasfondo del aumento en las facturas. Precisó que durante la gestión de Javier Milei la generación sufrió un incremento del 11.700 %, el transporte un 6.700 % y la distribución un 500 %, impacto que se traslada de manera directa al usuario como tarifa plena.

Al respecto, aclaró: “Es importante precisar que la provincia de Formosa no fija el precio de la energía. Sólo se encarga de la distribución, cuyo valor agregado corresponde al mantenimiento y extensión de las redes.

Gracias al subsidio Esfuerzo Formoseño, los usuarios no pagan la tarifa plena y acceden a un costo reducido”.

Inscripción y lectura de facturas

Para acceder al subsidio, los usuarios deben registrarse previamente en la plataforma nacional argentina.gob.ar/subsidios. Quienes requieran asistencia para realizar el trámite pueden acercarse a los siguientes puntos de atención:

Sede Central del EROSP: Av. Napoleón Uriburu N° 57 (Este), de 7:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h.

Delegación B° La Nueva Formosa: Av. 12, manzana 45, casa 2 (a dos cuadras de la plaza central).

Delegación Clorinda: Calle Libertad 1132.

Municipios del interior provincial.





Atención directa, canales de asistencia y protección a electrodependientes

En cuanto al trabajo territorial y la atención al usuario, Surian subrayó el contacto directo del organismo con la comunidad: “Recorremos la provincia y hablamos directamente con los vecinos para ayudarlos. Contamos con canales electrónicos para brindar un asesoramiento integral desde el área de atención al usuario”.

Asimismo, destacó la especial cobertura destinada a los pacientes electrodependientes que requieren suministro eléctrico ininterrumpido: “Para estas personas, la cobertura del subsidio es del 100 %. Para acceder a este beneficio, se realiza una verificación previa basada en la prescripción médica y la historia clínica correspondiente”.

Finalmente, Surian brindó recomendaciones operativas para interpretar correctamente la liquidación del servicio.

Explicó que la toma de lectura domiciliaria se realiza de forma bimestral, por lo que el consumo registrado en la boleta corresponde a dos meses atrás y se liquida desglosado en dos facturas (Cuota 1 y Cuota 2). Para un control efectivo, sugirió a los usuarios comparar siempre el consumo actual con el histórico reflejado en períodos anteriores.



