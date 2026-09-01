El formoseño Ignacio Villanueva presente en el Tour de Panamá 2026

El destacado ciclista formoseño Ignacio Villanueva participa desde hoy en el Tour de Panamá 2026 de ciclismo que se disputa desde este miércoles 30 de septiembre hasta el 4 de octubre con la participación de 17 equipos y un recorrido de 534, 7 kilómetros repartidos en 5 etapas por las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

La carrera cuenta con 6 conjuntos internacionales procedentes de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Estados Unidos, además de once formaciones panameñas. El corredor formoseño integra el equipo "Momentum Racing" de los Estados Unidos.

Los corredores participantes pertenecen a las categorías juvenil sub23, Elite y Master.

Recorrido del Tour de Panamá 2026

La primera etapa será también la más larga de esta edición sus 131, 1 kilómetros llevarán al pelotón desde Parita hasta Divisa, Aguadulce y Chitré antes de regresar al punto de partida por la vía de Pesé.

La segunda jornada partirá de Santo Domingo y finalizará en el mirado de La Vigía después de pasar por Pedasí y Cacao. Al día siguiente, la carrera afrontará otra lleada en alto en Loma El Bebedero, trras recorrer 110 kilómetros desde Chitré y pasar por La Mata y Ocú.

El sabado se disputará una etapa de 92, 3 kilómetros entre Chitré y Guararé, mientras que el ganador final será coronado el domingo después de un circuito de 20 vueltas por Chitré.

La organización del Tour de Panamá está respaldada por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), la Federación Panameña de Ciclismo y Biccicletas Rali, además de las fuerza de seguridad y los organismos responsables del tráfico.

"El Tour de Panamá, no solo representa el máximo nivel de la competición ciclista en nuestra nación, sino también una turismo regional y fomentar estilos de vida saludables en nuestras comunidades del interior", destacó Emer Samudio, de la FEderación Panameña de Ciclismo.

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