Defensores exigen mantenimiento y mejor infraestructura vial en rutas nacionales

El Acuerdo suscripto permitirá impulsar acciones de asistencia técnica, investigación y desarrollo de proyectos conjuntos, fortaleciendo el vínculo entre quienes trabajamos diariamente por la infraestructura vial y quienes transformamos el dolor en un compromiso permanente con la vida-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente, participó en la Ciudad de Río Cuarto del II Plenario de ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), que contó con la presencia de más de 25 Ombudsman de todo el país, quienes durante dos días abordaron temáticas que actualmente atraviesan a consumidores y usuarios en todas las provincias. Las más relevantes se vincularon al endeudamiento familiar, la discapacidad, salud mental, derechos de las personas mayores, seguridad vial, estafas virtuales, crecimiento exponencial de ciberdelitos, desafíos frente al uso de la Inteligencia Artificial, impacto en los ingresos de los hogares ante el permanente aumento del precio de la energía eléctrica impulsada desde la Secretaria de Energía de Nación, con el agravante de la falta de inversiones en generación, transporte que hacen que este servicio sea deficiente maxime en meses de altas temperaturas. El Intendente Guillermo L. De Rivas declaró Visitante Ilustre al Dr. José Leonardo Gialluca de la Ciudad de Río Cuarto, como así también, a los demás integrantes de la Asociación. Uno de los puntos centrales del Plenario fue la profunda inquietud a nivel federal por el deterioro, falta de mantenimiento y de inversiones en las rutas nacionales, advirtiéndose sobre la relación directa entre, “el abandono de las trazas viales y el incremento de víctimas fatales”. El mal estado de las rutas nacionales multiplica los siniestros viales, a lo que debemos sumas daños patrimoniales a personas físicas, pymes y empresas de transporte de pasajeros y de cargas. Las partes, convivieron en utilizar las vías administrativas, judiciales, buscar el apoyo del Congreso de la Nación y de las Legislaturas Provinciales, junto a los Municipios para que los fondos previstos por ley sean utilizados en el mantenimiento, reparación, mejoras y construcción de puentes, otras obras de artes viales indispensables, para lograr una transitabilidad segura, por las cuales todos pagamos a través de impuestos diversos. El Secretario Adjunto, Fabian Cattanzaro de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), junto al Dr. Mario Mobilio y la Presidente de Estrellas Amarillas Silvia Gonzalez, celebraron poder articular con ADPRA todas las acciones y gestiones necesarias para que las redes de rutas nacionales de la Argentina no desaparezcan ante el abandono a que son sometidas por el Estado Nacional. Se cuestionó que las nuevas concesiones viales “sean presentadas como un sistema autosustentable y sin respaldo estatal”, según el Ministro de Economía Luis Caputo y el Administrador General de VN Marcelo Campoy, el crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la garantía del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), demuestran que existe respaldo público al esquema financiero de las concesionarias. Al mismo tiempo se entrega durante 20 años la potestad de cobrar peajes a cambio de tareas de rehabilitación y mantenimiento, sin ninguna obligación equivalente de modernizar integralmente la red vial nacional. Por último, Gialluca fue sumamente crítico puntualizando la permanente discriminación a la que el Gobierno Nacional somete a Formosa, al no haber incluido dentro del proceso licitatorio ni un kilómetro de rutas en nuestro territorio, por lo que, plantearemos las responsabilidades civiles y penales de las Autoridades de V.N. y también a los titulares de las distintas áreas nacionales a quienes hizo directamente responsable de cada siniestro vial, tanto por incumplimiento de sus funciones, como también, por omisión en las responsabilidades de destinar los recursos que por ley deben volcarse a la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales.



