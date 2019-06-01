Escobar: “Desde que Milei asumió, no apostó a ningún tipo de emprendimiento industrial”

En 2024, la gestión libertaria decretó la supresión del Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales, impulsado en su momento por las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner en 2010 y de Alberto Fernández en 2020.

Los parques industriales de la Argentina atraviesan una severa crisis bajo la gestión del presidente Javier Milei, marcada por la caída del consumo interno, suspensiones, despidos y el cierre de plantas fabriles, en un contexto donde el Gobierno eliminó los programas de asistencia y desarrollo sectorial.

Al respecto, el director de Parques Industriales, el doctor Guillermo Escobar, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y contextualizó que “desde el 2023, a partir de que Milei asumió la Presidencia de la Nación, se ha registrado una caída muy importante”.

En ese sentido, lamentó que “desde ese momento se ha dejado de lado el interés por el crecimiento industrial”, al tiempo que se decidió “no apostar a ningún tipo de emprendimiento de esta índole”.

No obstante, Escobar subrayó que Formosa va a contramano de esta política, ya que “continúa trabajando contra viento y marea para sostener lo más importante: la mano de obra local”.

Prueba de ello es que actualmente “hay 57 empresas radicadas” en el Parque Industrial de la ciudad capital, en tanto que otras tres firmas “están realizando sus obras civiles” para asentarse allí.

Es así que “en estos momentos, unas 1500 personas se encuentran trabajando” en ese espacio destinado al desarrollo industrial provincial.



