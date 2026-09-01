Volvieron a aumentar los combustibles en Formosa

Los nuevos aumentos impactan de forma directa e indirecta en el bolsillo de los consumidores argentinos, afectando tanto los gastos cotidianos de movilidad, como la estructura general de precios de la economía, toda vez que, alrededor del 90% de los bienes se distribuyen en camiones y la suba del gasoil incrementa de forma inmediata los costos operativos del transporte de cargas-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, realizado un relevamiento en el día de la fecha en distintas estaciones de servicio de nuestra ciudad, se pudo determinar nuevos incrementos en los precios de los combustibles, con aumentos de $33 hasta $70 el litro, pese a que el Gobierno Nacional postergó hasta noviembre parte de las actualizaciones impositivas previstas para este mes de octubre, mediante el Decreto Nº 1126/26, por lo que, la prorroga tributaria no alcanzó para frenar nuevos retoques en los surtidores, en un escenario atravesado por la evolución del precio internacional del petróleo, la política comercial de las petroleras y las desregulaciones del Estado Nacional. De esta manera, se comercializa tanto en YPF: el Diésel 500 a $ 2381 con una variación de 0,51% ($12), el Diésel Premium a $ 2532 variación de 1,32% ($33), como así también, en AXION: el gasoil Diésel $ 2589 con incrementos de 2,78% ($70), esperándose que las otras petroleras continúen el mismo camino.

Transporte de cargas: mayores incrementos en los costos y mal estado de las rutas: el ITC elaborado por FADEEAC señala un incremento acumulado de costos en lo que va de 2026 del 30,3%, liderado por la suba de precio del combustible. De esta manera, los costos del transporte de cargas aumentaron 30,3% en los primeros nueve meses de 2026; escenario al que se suman los incrementos de los peajes y el deterioro del estado de las rutas. El Ombudsman Provincial, advirtió que, conforme datos del Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, releva 11 rubros que impactan directamente sobre la estructura operativa de las empresas transportistas. Desde la entidad señalaron, además, que persiste una marcada disparidad sectorial: mientras el agro, la energía y la minería funcionan como motores de actividad, el consumo masivo, la industria y la inversión pública muestran fuertes señales de debilidad y agotamiento. Agregó por último que, el diésel y el gasoil son insumos críticos para la logística del país. El aumento en el transporte de mercaderías se traslada rápidamente a las góndolas de los supermercados y comercios, por lo tanto, incluso los ciudadanos que no tienen un automóvil pierden capacidad adquisitiva de forma indirecta, ya que terminan pagando alimentos, vestimenta y productos básicos más caros.

Precios locales por encima del promedio internacional: de acuerdo con informes sectoriales, el precio del combustible en Argentina medido en dólares (alrededor de USD 1,35 por litro de súper) se posiciona por encima de referencias regionales y globales como Brasil (USD 1,26) o Estados Unidos (USD 1,18). Esta brecha genera una pérdida real del poder de compra, obligando a los consumidores a destinar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos totales a los combustibles, contrayendo el consumo en otros rubros de la economía y resultando en una caída interanual sostenida en las ventas de las estaciones de servicio.



