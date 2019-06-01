La Policía recuperó bienes sustraídos y detuvo al presunto autor del robo

• El procedimiento se realizó en el marco de una causa judicial por “Robo”

Efectivos de la Brigada investigativa de la Delegación de la Unidad Regional Uno Distrito Cinco, con la colaboración de la Brigada de la Comisaría Seccional Séptima y la Delegación de Informaciones Policiales 8 de Octubre, aprehendieron a un hombre y secuestraron un Smart TV y una bicicleta de interés para la causa judicial.

El hecho ocurrió el viernes último, alrededor de las 07:25 horas, cuando integrantes de la Comisaría Séptima tomaron conocimiento de un hecho de robo ocurrido en un inmueble del barrio El Porvenir, de esta ciudad, de donde sustrajeron un Smart TV de 32 pulgadas y una bicicleta todo terreno.

A partir de la denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes, mediante las cuales personal de la Brigada de la Delegación de la Unidad Regional Uno Distrito Cinco, junto con personal de la Brigada investigativa de dicha Comisaría, llevó adelante distintas tareas de campo para esclarecer el hecho.

Posteriormente, a las 09:10 horas, en inmediaciones de la manzana “J” del barrio El Porvenir de esta ciudad, como resultado de las pesquisas, los investigadores secuestraron el Smart TV y la bicicleta rodado 29, elementos vinculados a la causa judicial.

Luego, personal de la Delegación de Informaciones Policiales 8 de Octubre aprehendió al presunto autor, quien quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1.