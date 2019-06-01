Herradura: La Policía secuestró dos armas de fuego durante un allanamiento

• El procedimiento se concretó en el marco de una causa por “Abigeato Calificado”

Efectivos de la Comisaría Herradura, junto con personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales Kilómetro 100 y la Subcomisaría Tatane, secuestraron dos armas de fuego durante un allanamiento en un domicilio del barrio La Playa, de esa localidad.

El mandato judicial se concretó el viernes último, en horas de la mañana, cuando los policías cumplieron la orden dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 6, en un inmueble ubicado en el barrio La Playa de la localidad de Herradura.

Durante la diligencia, los policías secuestraron preventivamente dos armas de fuego modificadas: una de gran calibre, tipo escopeta, y otra tipo rifle, cuyos propietarios no pudieron justificar su procedencia ni propiedad.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de la causa por “Abigeato Calificado”. (Con foto).





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