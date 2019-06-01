Clausuraron preventivamente un motel por deficiencias higiénicas en el Liborsi

• La medida fue concretada por Bromatología Municipal con acompañamiento policial, tras constatarse numerosas irregularidades

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta y de la Zona Cuatro del Comando Radioeléctrico Policial, junto con personal de Bromatología Municipal, concretaron la clausura preventiva de un motel ubicado en el barrio Liborsi, luego de constatarse diversas irregularidades higiénicas y sanitarias.

El viernes último, alrededor de las 09:30, personal policial solicitó la presencia de inspectores de Bromatología Municipal en un establecimiento ubicado sobre calle Emilio Mancebo de esta ciudad capital, donde previamente se habían registrado distintas situaciones que motivaron la intervención preventiva de los uniformados.

Con autorización del responsable del lugar, los inspectores municipales realizaron una inspección integral del predio y constataron que no se exhibía documentación habilitante y que el establecimiento contaba con varias habitaciones con deficiencias en su estructura y condiciones de higiene.

Asimismo, se verificaron deficiencias en las instalaciones sanitarias, iluminación y sistema eléctrico. Un matafuego con la carga vencida, falta de mantenimiento en las paredes y acumulación de residuos y elementos ajenos a la actividad comercial.

Ante las irregularidades detectadas, personal de Bromatología Municipal determinó que el establecimiento no reunía las condiciones higiénicas ni sanitarias necesarias para su funcionamiento.

El motel quedó preventivamente clausurado por disposición del organismo municipal competente, mediante el acta de infracción correspondiente.