La Policía investiga la sustracción de teléfonos de alta gama de un comercio

• Se trabaja con el material fílmico para dar con los presuntos autores

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera investigan el robo en un local comercial dedicado a la venta de teléfonos celulares, ubicado sobre la calle Belgrano al 1.100, en el barrio San Martín de esta ciudad.

Se tomó conocimiento del hecho este sábado, alrededor de las 7:30 horas, cuando el propietario del negocio solicitó presencia policial por haber encontrado daños en el acceso principal del lugar.

Según las primeras actuaciones, desconocidos forzaron la reja externa principal, rompieron una puerta de vidrio e ingresaron al local.

A partir de la verificación de las cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que alrededor de las 3:20 horas dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta.

Una vez en el interior, los sospechosos sustrajeron varios teléfonos celulares marca iPhone que estaban en exhibición.

Los policías resguardaron la escena del ilícito y se sumó el personal del Departamento Informaciones Policiales, con el objetivo de reunir datos de interés y orientar la investigación hacia la identificación de los presuntos autores.

En el lugar, uniformados de la Dirección General de Policía Científica documentaron los daños y realizaron las diligencias técnicas.

Las actuaciones continúan bajo intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, mientras se amplían las averiguaciones para esclarecer el hecho y recuperar los bienes sustraídos.