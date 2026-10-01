Dos sujetos fueron demorados en controles por registrar causas judiciales

Los procedimientos se concretaron en las delegaciones viales del Acceso Sur por la Ruta Nacional 11 y el Puente Libertad

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Acceso Sur, y Delegación Puente Libertad demoraron a dos sujetos, uno por estar involucrado en una causa por “Amenazas en contexto de violencia de género” y el otro por “Lesiones graves”.

El primer procedimiento se concretó el miércoles último cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda tomó conocimiento sobre la denuncia de una mujer por distintos hechos de violencia por parte de su pareja.

Incluso la víctima relató que, al finalizar la relación, el sujeto la persiguió en su automóvil cuando se desplazaba en su moto hasta su vivienda, luego se marchó y más tarde volvió para amenazarle.

Ante la situación, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda realizaron tareas investigativas y solicitaron colaboración al personal de Seguridad Vial para localizar al sospechoso, ya que tenía domicilio en el barrio Virgen del Carmen.

Tal es así que alrededor de las 22:00 horas del miércoles, los uniformados apostados en el control del Acceso Sur, sobre la Ruta Nacional Nº 11, identificaron al hombre cuando circulaba en un automóvil Toyota Etios, le solicitaron sus datos y lo demoraron.

Por último, el viernes último alrededor de las 18:00 horas, policías de la Delegación Vial Puente Libertad demoraron la marcha de una Renault Kangoo, conducida por un hombre, oriundo de El Colorado, quien pretendía salir de la provincia.

Al consultar sus datos a través del sistema informático policial, constataron que registraba un pedido de captura vigente, por estar involucrado en una causa judicial por “Lesiones graves”.

En ambas intervenciones, los sujetos y los automóviles fueron trasladados hasta las dependencias policiales, se notificó a los detenidos de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.