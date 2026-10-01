Sorprendieron a hombre cuando salía de una escuela con objetos en una mochila

Llevaba un motor de agua, una jarra eléctrica y otros elementos

Integrantes del Destacamento Bomberos Distrito Cinco frustraron un robo registrado en la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 60, ubicada en el barrio República Argentina de esta ciudad.

El hecho se dio este sábado, cuando uniformados realizaban recorridas en las inmediaciones del establecimiento educativo y advirtieron que un hombre salía del interior de la institución educativa tras trepar la muralla perimetral.

Ante esa situación, los policías lo interceptaron de inmediato y al verificar su mochila hallaron un motor de agua, una jarra eléctrica, un casco e insumos de limpieza, elementos cuya procedencia no pudo justificar.

De inmediato se solicitó intervención al personal de la Subcomisaria República Argentina por razones de jurisdicción, que acudió al lugar para continuar con las diligencias del caso.

El hombre fue detenido y trasladado hasta la dependencia policial, se le notificó su situación procesal y quedo a disposición de la Justicia.