La Policía asistió a una mujer en crisis y resguardó a su bebé

• Tras varios minutos de intervención, la policía logró que la mujer desistiera de su actitud y resguardó la integridad física tanto de ella como de su pequeña hija.

Efectivos de la Delegación 8 de Octubre, dependiente del Departamento Informaciones Policiales, intervinieron de manera rápida y oportuna para asistir a una mujer que atravesaba una situación de crisis emocional junto a su bebé.

El hecho ocurrió el viernes último, alrededor de las 18:00 horas, luego de un requerimiento cursado por la Línea de Emergencias 911, tras el llamado de una menor que alertó sobre la situación que involucraba a su madre y a su hermana de 8 meses.

De inmediato, el personal policial acudió a un predio ubicado a unos 500 metros del acceso principal al barrio Urbanización San Isidro, en una zona de monte, donde observó a la mujer a la vera de una represa con la bebé en brazos.

Ante el delicado escenario, los efectivos iniciaron un trabajo de contención, diálogo y persuasión, actuando con profesionalismo, empatía y templanza para tranquilizar a la ciudadana.

Tras varios minutos de intervención, lograron que la mujer desistiera de su actitud y resguardaron la integridad física tanto de la madre como de la niña.

Luego se estableció que la situación se habría originado tras una discusión familiar previa, por lo que ambas fueron acompañadas y trasladadas en buen estado de salud hasta el domicilio de un familiar.