El intendente Jofré inauguró junto a Ciclo Amigos ermita a la Virgen de Caacupé

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, inauguró este viernes, en la rotonda de la Cruz del Norte, la ermita a la Virgen de Caacupé que la Municipalidad construyó mediante un convenio con la asociación Cicloamigos de Formosa.

La celebración estuvo a cargo del diácono Roberto González, de la capilla de la Divina Misericordia de la Policía de Formosa. Acompañaron al intendente autoridades municipales e integrantes de Cicloamigos de Pilar, en Paraguay, y de Lucio V. Mansilla, Estanislao del Campo y Riacho He-He.

En nombre de la asociación, Ricardo Roth agradeció al intendente “por darnos la posibilidad de tener este oratorio de la Virgen en uno de los ingresos de la ciudad”. Contó que buscaron otros sitios, pero que “la Virgencita nos guió hasta aquí porque quería estar en este lugar para recibir o despedir a las personas que diariamente transitan por aquí, especialmente a los ciclistas”.

“Este oratorio -agregó Roth- es fruto de un convenio de cooperación con el Municipio, que aportó la mano de obra y nosotros los materiales para la concreción del proyecto”.

Remarcó que la ermita quedará como un lugar de fe y de encuentro para quienes entran y salen de la ciudad y necesitan detenerse un momento a rezar.

Al cierre del emotivo acto, la banda municipal “Dardo Palma Parodi” interpretó la Polca a la Virgen de Caacupé.







