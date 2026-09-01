La comuna desplegó tareas de mantenimiento en plazas y espacios verdes de la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes de la comuna capitalina trabajó este miércoles en distintos sectores de la ciudad. Siguiendo el cronograma de actividades, realizó tareas de jardinería, mantenimiento, desmalezado y cuidado del arbolado urbano en plazas, parterres, plazoletas, predios y platabandas.

Sobre el arbolado, desde el área explicaron que terminó la etapa de poda pesada. Durante todo el año el municipio sigue con las podas correctivas, de levantamiento de copa y de despeje de cableado y luminarias.

En la jornada se hicieron podas correctivas en cuatro ejemplares de los barrios La Paz y Mariano Moreno, en dos del barrio Libertad y en uno de cada uno de los barrios 7 de Noviembre, Incone e Illia. Además, las cuadrillas destroncaron un árbol en el barrio Fontana y otro en el barrio Santa Rosa.

El desmalezado se concentró en los barrios Namqom, Norte, República Argentina, Itatí y La Nueva Formosa, y en las avenidas Los Constituyentes y Gobernador Gutnisky.

Las tareas de jardinería y mantenimiento se hicieron en la plaza del barrio Antenor Gauna, la Rotonda de la Cruz del Norte, la Plaza San Martín, el Paseo La Estación, la Plaza Las Araucarias y el Mástil Municipal. También se trabajó sobre las avenidas 25 de Mayo, Soldado Formoseño, 8 de Abril, Néstor Kirchner y Gobernador Gutnisky.

El riego fijo cubrió los mismos lugares. A esos sitios se sumaron recorridos itinerantes por el Paseo de los Emprendedores, la Plaza Saludable del barrio San Martín y las plazoletas de las avenidas Pantaleón Gómez, González Lelong, 9 de Julio y Arturo Illia.



