Se viene la 2ª Maratón “Desafío Residuos Cero”

En el marco de la concientización ambiental y la promoción de ciudades más sostenibles, la Municipalidad de Formosa, a través de su área técnica ambiental, anunció la realización de la 2ª Maratón "Desafío Residuos Cero" que tendrá lugar el próximo 24 de octubre, fecha significativa en que se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático.

De acuerdo a lo indicado desde el área responsable, esta segunda edición adquiere una relevancia internacional, al haber sido incorporada oficialmente a la agenda global de Octubre Urbano de ONU-Hábitat, además de contar con el respaldo institucional de World Cleanup Day / Argentina Limpia, la red global más relevante en materia de saneamiento y gestión de residuos.

La inclusión de Formosa en esta plataforma internacional, valida el trabajo de gestión ambiental municipal y consolida a la ciudad como un referente regional en políticas de sostenibilidad. El evento busca promover la economía circular, la reducción de huella de carbono y la participación activa de la comunidad y del sector privado a través de acciones de responsabilidad social corporativa.

Desde la organización destacaron que, contar con el sello de ONU-Hábitat y el apoyo de Argentina Limpia, certifica el rigor de las acciones locales frente al cambio climático, transformando el deporte y la integración comunitaria en una herramienta concreta de impacto global.

Finalmente invitaron a vecinos, instituciones y empresas a sumarse a esta jornada histórica por un territorio más limpio, resiliente y sustentable.



