El Hospital de Tres Lagunas conmemora su 13° aniversario

El efector sanitario celebra hoy un nuevo año brindando servicios de atención primaria y acompañamiento integral a las familias de la zona.

En el marco del 13° aniversario del Hospital de Tres Lagunas, que se conmemora este miércoles 7 de octubre, la red pública de salud de la provincia celebra la consolidación de este efector clave dentro del departamento Pilagás y su área de cobertura, que abarca parte del noreste del territorio formoseño.

Con motivo de esta significativa fecha, el ministro de Desarrollo Humano, Dr. Juan Carlos Atencia, envió un afectuoso saludo a todoel equipo que conforma la familia sanitaria de este nosocomio

“Por este medio, les hago llegar un reconocimiento muy especial a cada uno de los profesionales, técnicos, administrativos y personal de servicios de este querido hospital, quienes muestran un compromiso inquebrantable, cuidando a diario la salud y la vida de los vecinos de Tres Lagunas y de toda su área de responsabilidad sanitaria”.

Asimismo, Atencia destacó el respaldo que brinda el Gobierno provinciala este hospital a fin de sostener la equidad territorial en materia de salud.

“Gracias a las políticas públicas y al constante apoyo del gobernador Gildo Insfrán, desde su inauguración hasta la actualidad, puede garantizarse la infraestructura, los recursos técnicos, los insumos y todo lo necesariopara que toda la comunidad de Tres Lagunas como, de las colonias y parajes cercanos reciban atención médica y muchas otras prestaciones gratuitas y de calidad cerca de sus hogares”, afirmó.

Por último, expresó “que pasen todos, un muy lindo día, celebrando los logros alcanzados en todos estos años de arduo trabajo y, al mismo tiempo, les propongo que tomen este día especial, seguramente lleno de emoción, para pensar en lo que sigue, con el mismo entusiasmo y, sobre todo, con esa humanidad, compromiso y responsabilidad que los caracteriza para con sus semejantes”.

Ícono para la salud pública y el desarrollo comunitario

Por su parte, el director del nosocomio, el odontólogo Alejandro Gómez, repasó el recorrido histórico de la institución y el impacto de su moderna infraestructura, comentando que, antes de la inauguración del nuevo edificio, realizada por el gobernador Gildo Insfrán en el 2013 “aquí funcionaba una sala de primeros auxilios”.

“Pero nuestro hospital ya está cumpliendo hoy sus flamantes primeros 13 años de brindar completos servicios de atención primaria de la salud a toda nuestra querida localidad de Tres Lagunas y a nuestra área programática, que es una extensa zona integrada por familias paipperas, pequeños y medianos ganaderos”, expuso.

Respecto a las prestaciones que lleva adelante la institución, remarcó que “A lo largo de estos años, el hospital ha cumplido con todos los servicios que correspondenal primer nivel de atención, centrados en la promoción de la salud, la prevención y el diagnóstico temprano para actuar en tiempo y forma”.

Detalló que, en la actualidad, el nosocomio cuenta con 24 camas de internación distribuidas en salas para hombres, mujeres, niñas y niños, además de una sala de preinternación con dos camas y un área de preparto con tres camas.

También tiene a disposición otras prestaciones como: Laboratorio, Rayos X, Odontología, Inmunizaciones, Farmacia, Diabetes, Obstetricia. Se suman los consultorios médicos externos y el consultorio de control antropométrico, entreotros.Asimismo, resaltó que en el establecimiento se efectúan todas las accionesde los programas de salud provinciales.

“Tenemos, además, una logística para emergencias con dos ambulancias equipadas para el traslado de los pacientes. Y contamos con una brigada sanitaria que lleva adelante durante todo el año la prevención del dengue en localidad, como en las colonias y poblaciones aledañas”, agregó.

Finalmente, Gómez recalcó “por todo eso, en esta fecha tan especial, todo el equipo de salud de este hospital yla comunidad de Tres Lagunas quieren manifestar un gran orgullo y un profundo agradecimiento al Gobernador Gildo Insfrán por la majestuosa obra que nos brindó y que puso a nuestra disposición desde hace ya 13 años”.







