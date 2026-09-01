Formosa impulsa la producción de radiofármacos para mejorar el acceso a estudios de alta complejidad

La provincia contará con el único ciclotrón del norte argentino, lo que fortalecerá su papel como centro de referencia en medicina nuclear para la región. En esta etapa del proyecto, se finalizaron la estructura edilicia, el proyecto ejecutivo y la documentación técnica del Laboratorio de Producción de Radiofármacos.

El proyecto del ciclotrón del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” registra un avance significativo. Actualmente, los trabajos se concentran en los servicios auxiliares y de soporte necesarios para la puesta en marcha del Laboratorio de Producción de Radiofármacos.

La obra contempla una inversión de 12.800 millones de pesos que se financian con recursos del tesoro provincial, destinados a completar la infraestructura e incorporar el equipamiento especializado necesario para la puesta en funcionamiento del laboratorio. El Ciclotrón permitirá producir los radiofármacos utilizados en estudios de alta precisión para el diagnóstico de enfermedades oncológicas y otras patologías.

El sistema eléctrico presenta un gran avance y los conductos termomecánicos ya están colocados. En paralelo, continúan la instalación de señales débiles y seguridad electrónica, junto con las terminaciones arquitectónicas del laboratorio. Actualmente se trabaja en servicios auxiliares y de soporte que demanda el proceso.

La próxima etapa será el montaje del ciclotrón, las celdas de síntesis y el equipamiento principal, en coordinación con General Electric e IQMS. Este paso dará lugar a la posterior validación integral de la instalación.

Antes de la primera producción de radiofármacos, el laboratorio atravesará pruebas de funcionamiento de los sistemas, verificaciones de seguridad eléctrica y mecánica, ensayos de ventilación y presiones controladas, controles de protección radiológica y validaciones de equipos y procesos.

La puesta en marcha también requerirá pruebas en frío de todos los sistemas, verificación de seguridad eléctrica y mecánica, ensayos de ventilación y presiones controladas, validación de equipos y procesos, controles de protección radiológica, pruebas en caliente y autorización regulatoria. Durante este proceso, el proyecto atenderá los requisitos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y de la ANMAT, incluidas las Buenas Prácticas de Fabricación.

La inversión en infraestructura, se complementa con la formación de profesionales especializados. Ingenieros, radiofarmacéuticos, bioquímicos, técnicos y especialistas en protección radiológica y calidad integran el equipo preparado para la operación del laboratorio. El Centro de Medicina Nuclear, desarrolla, además, un Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos de producción.

En el marco de este avance del proyecto, el gerente general del Centro de Medicina Nuclear, licenciado Martín Mutuberria manifestó: “La producción de radiofármacos en Formosa permitirá reducir la dependencia de insumos que hoy llegan desde centros ubicados a cientos de kilómetros. El proyecto del ciclotrón es un paso concreto hacia la soberanía sanitaria: contar con capacidad propia para fortalecer el diagnóstico y responder a las necesidades de nuestra población”.

El laboratorio se incorporará a un centro que ya atendió a más de cuatro mil pacientes y realizó más de mil estudios PET-CT. La producción local de radiofármacos fortalecerá la capacidad de diagnóstico y reducirá la dependencia del traslado de estos insumos desde centros ubicados a cientos de kilómetros.

De esta manera, con la estructura edilicia finalizada y los trabajos de instalación de servicios en curso, el proyecto continúa hacia la etapa de montaje del ciclotrón y del equipamiento principal.

“Este desarrollo combina tecnología especializada y formación de profesionales para fortalecer la medicina nuclear en Formosa y poner ese conocimiento al servicio de la salud de la gente”, destacó Mutuberria.

La decisión del Gobierno de Formosa de sostener esta inversión en salud pública, ciencia, tecnología y formación profesional consolida una capacidad estratégica para la provincia y el norte argentino. El avance del ciclotrón representa un paso hacia diagnósticos de alta complejidad con producción local y hacia una mayor soberanía sanitaria.



