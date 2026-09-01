Ultiman detalles para la Maratón Rosa y el Bingo Familiar

Serán este fin de semana en la Costanera y el Polideportivo Policial, respectivamente. Para la competencia ya hay más de dos mil inscriptos.

Este fin de semana se concretarán dos importantes actividades en el marco de Octubre Rosa, mes de concientización sobre el cáncer de mama, que congrega a cientos de formoseños bajo el lema “La lucha que nos une” a cargo de la Fundación Abriendo Surcos: la Maratón Rosa y el Bingo Familiar.

En principio, este sábado 10 de octubre, desde las 15 horas, se llevará a cabo la Maratón Rosa 5K, en el Paseo Costanero, cuya inscripción continúa hasta el viernes 9, todos los días, de 18 a 21 horas, en el Mástil Municipal.

Luego, el domingo 11, será el turno del tradicional Bingo Rosa Familiar, que se desarrollará en las instalaciones del Polideportivo Policial y los cartones para participar pueden adquirirse a través de las redes sociales de la Fundación Abriendo Surcos y en el Mástil Municipal durante las inscripciones a la Maratón.

Al respecto, la contadora Fabiana González, integrante de Abriendo surcos, dialogó con AGENFOR y detalló que, hasta el momento, ya hay más de dos mil inscriptos para participar de la carrera del sábado.

Además, aclaró que, durante la misma jornada, se llevará adelante la Maratón Rosa Kids, para niños y niñas menores de 12 años que cuenten con la autorización correspondiente de sus adultos responsables.

De esta manera, desde las 15 horas del sábado, la Fundación entregará los kits de camisetas y números para, luego, iniciar la primera largada que será la competencia para los menores seguidamente de los adultos.

“Este es el tercer año que hacemos el Maratón Kids, porque lo que esperamos es que claramente vaya la familia, que comparta, que aprenda, que escuche a los doctores que todos los años nos están acompañando”, sostuvo.

Gonzalez, además, garantizó que, durante el certamen, contarán con la presencia del mamógrafo móvil para atender a las personas que “ya se hicieron estudios previos” y sólo deben concurrir con dicha documentación y su DNI.

“Van a haber shows, van a haber sorteos, así que los esperamos”, resaltó.

Bingo Familiar

Asimismo, el domingo 11, precisó González, será el Bingo Rosa cuyos cartones tienen un costo de cinco mil pesos con el que pueden adquirir “importantes premios” como así también la recompensa mayor de cinco millones de pesos.

“También con el número del cartón, van a estar entrando en los sorteos de hornos, televisores, importantes premios”, aseguró.

En ese marco, la referente recordó que estas actividades forman parte del mes de concientización de la prevención del cáncer de mamá que se conmemora el próximo 19 de octubre y señaló que, este año, el lema es “La lucha que nos une” porque “tenemos que estar todos juntos, en familia, para llevar adelante todo esto”.

“Por ejemplo, en la Maratón lo que pedimos es que lleven donaciones, que podría ser leche o pañales; y todo eso se junta y se lo dona al Hospital La Madre y el Niño, y también un poco se lleva a otra sede que tenemos en Clorinda, en donde estamos ayudando a un barrio, que es el Barrio 25 de Mayo, porque tenemos un comedor ahí que está funcionando”, explicó.

Y añadió: “Con lo que se recauda del Bingo nos sirve a nosotros, tanto para hacer otras actividades como que compramos también instrumentos que son de ayuda para el Hospital La Madre y el Niño”.

Por último, Gonzalez dijo que están con muchas expectativas por ambas actividades y celebró que, año a año, “se van sumando más personas”.



