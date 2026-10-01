Formosa impulsa la piscicultura con producción de pacú y tilapia para la generación de proteína de alto valor

A través de la reproducción de pacú y la producción intensiva de tilapia, la provincia impulsa dos modelos productivos que integran ciencia, tecnología y agregado de valor. Las iniciativas buscan ampliar las oportunidades para pequeños productores y emprendimientos locales, promoviendo la producción de alimentos de alto valor nutricional y el desarrollo de nuevas actividades económicas en Formosa.

La piscicultura encuentra en Formosa condiciones para su desarrollo a partir de la disponibilidad de recursos naturales, capacidades científicas, infraestructura tecnológica y oportunidades de comercialización. En este contexto, la reproducción de pacú y la producción intensiva de tilapia representan dos experiencias que permiten diversificar la actividad económica, generar alimentos de alto valor nutricional y promover el agregado de valor local.

Aunque responden a diferentes sistemas productivos, ambas iniciativas comparten el aprovechamiento del conocimiento y la tecnología disponibles en la provincia. Mientras una se orienta a la reproducción de especies autóctonas y la transferencia tecnológica a pequeños productores, la otra incorpora un modelo de engorde intensivo con perspectivas comerciales.

En el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, la Secretaría de Ciencia y Tecnología desarrolla el Centro de Investigación y Reproducción Artificial de la Ictiofauna del río Paraguay, destinado a producir juveniles de pacú para pequeños productores formoseños.

El ingeniero Lino Abdón Princich, director de Promoción y Vinculación Científica y Tecnológica, explicó: “Uno de los principales desafíos para la cría de pacú es garantizar la disponibilidad de juveniles para su posterior engorde, ya que su reproducción en cautiverio requiere procedimientos especializados de laboratorio”.

El proceso involucra a jóvenes formoseños capacitados en preparación de reproductores, fertilización, incubación y cría de larvas. El proyecto cuenta, además, con infraestructura que permite captar y aprovechar el agua de lluvia y de escurrimiento para abastecer los estanques donde se desarrollan los ejemplares.

Durante 2026, se logró una reproducción exitosa a fines de enero, seguida de la siembra en estanques durante febrero. Actualmente, se cuenta con aproximadamente 1000 ejemplares de 35 gramos y otros 350 de alrededor de 100 gramos, resultados que permiten avanzar en la validación tecnológica del sistema.

Esta iniciativa busca incorporar la piscicultura como actividad complementaria en las chacras, aprovechando determinados excedentes agrícolas para alimentar al pacú y transformarlos en proteína de alto valor biológico, con posibilidades de consumo familiar y futura comercialización.

Producción intensiva de tilapia

En el Parque Industrial de Formosa, la ingeniera Daniela Ayala desarrolla un sistema de producción intensiva de tilapia, una especie que presenta un ciclo productivo corto y posibilidades de comercialización.

Su experiencia comenzó durante una pasantía universitaria y posteriormente avanzó hacia la producción en piletas. “Tiene que haber una forma de hacer piscicultura que no requiera tanta inversión”, recordó Ayala sobre la idea que dio origen a su emprendimiento, con el que llegó a producir 1000 tilapias.

Actualmente, el proyecto cuenta con cinco tanques de lona de PVC de 23 mil litros cada uno, de los cuales tres se encuentran en funcionamiento, con aproximadamente 3000 peces en etapa de engorde. El sistema tiene capacidad para producir hasta 5000 peces por ciclo productivo, con el objetivo de alcanzar una producción anual de 5000 kilos de pescado por año.

El emprendimiento dispone, además, de sistemas de aireación, instrumentos para controlar la calidad del agua y equipamiento de conservación. Su desarrollo incluye el acompañamiento técnico de diferentes áreas del Ministerio de Economía que la asesoraron para la adquisición de equipos, la validación del sistema productivo y la actual asistencia para la formalización ante las autoridades competentes.

La producción de tilapia permite organizar ciclos de engorde de aproximadamente seis a ocho meses e incorporar valor agregado mediante la elaboración de filetes congelados, hamburguesas y empanadas de pescado.

Asimismo, se trabaja en la vinculación comercial con el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña, como alternativa para ampliar los canales de venta y acercar estos productos a las familias de la provincia.

Piscicultura, soberanía y seguridad alimentaria

La piscicultura se proyecta como una alternativa para diversificar la matriz productiva de Formosa, a partir del aprovechamiento de sus recursos naturales, capacidades científicas e infraestructura tecnológica. Estas condiciones permiten impulsar actividades que generan nuevas oportunidades económicas y contribuyen a ampliar la oferta de alimentos producidos localmente.

En este contexto, la articulación entre conocimiento, producción y comercialización fortalece el entramado productivo provincial, promoviendo la participación de pequeños productores y emprendedores, el agregado de valor en origen y la generación de ingresos.

De esta manera, la piscicultura contribuye al desarrollo económico de Formosa y al fortalecimiento de la soberanía alimentaria, con mayores posibilidades de crecimiento y arraigo para las familias formoseñas



