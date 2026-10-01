La Policía detuvo al presunto autor de un homicidio y secuestró un elemento punzante

Un hombre de 29 años, a pesar de la asistencia médica, falleció a raíz de la grave lesión sufrida

Efectivos de la Subcomisaría Namqom detuvieron a un hombre de 30 años, sindicado como el presunto autor del homicidio de un hombre de 29 años en la zona norte del Distrito Cinco.

El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 15:50 horas, cuando efectivos de la Subcomisaría tomaron conocimiento, a través de un llamado telefónico, sobre la presencia de un hombre herido con un arma blanca en inmediaciones de la manzana 16 del mencionado barrio.

De inmediato, los uniformados acudieron al lugar y hallaron a la víctima tendida en el suelo, con una grave lesión en la zona abdominal y abundante pérdida de sangre, siendo asistido por vecinos y familiares, que lo trasladaron al centro de salud del barrio.

Tras averiguaciones realizadas en el lugar, los efectivos identificaron al presunto agresor y minutos después lograron su aprehensión frente a una vivienda de la manzana 17.

Personal de la Dirección de Policía Científica realizó las pericias correspondientes y la documentación del hecho. Asimismo, se procedió al secuestro de una punta de hierro afilada de fabricación casera, presumiblemente utilizada para cometer el ilícito.

Lamentablemente, alrededor de las 16:30 horas, personal de salud informó el deceso de la víctima debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial del barrio San Antonio para la autopsia correspondiente y posteriormente entregado a sus familiares para las exequias.

El detenido fue notificado de su situación legal por el delito de "Homicidio" y quedó a disposición de la Justicia provincial.



