Aprueban el Plan de Cuenca Forestal Pozo del Tigre-Pirané

Se trata de un reconocimiento internacional a los esfuerzos que la provincia viene sosteniendo en el cuidado de sus bosques.

La Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción y Ambiente, como autoridad local de aplicación, aprobó el Plan de Cuenca Forestal Pozo del Tigre-Pirané, una herramienta de planificación territorial que consolida el camino del Modelo Formoseño en la gestión sostenible del bosque nativo, poniendo en el centro a las familias productoras, a las comunidades originarias y a los Gobiernos locales.

El plan se enmarca en el proyecto de pagos basados en Resultados REDD+ del Fondo Verde del Clima, por los resultados alcanzados en el período 2014-2016 en la reducción de emisiones derivadas de la deforestación, y es ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Se trata de un reconocimiento internacional a los esfuerzos que la provincia de Formosa viene sosteniendo en el cuidado de sus bosques, en el marco de la Ley Nacional 26.331 y de su propio Ordenamiento Territorial, y que hoy se traduce en inversiones concretas para el territorio.

Una construcción colectiva

La formulación del plan estuvo a cargo de la asociación civil “Perla Formoseña”, que como agencia técnica formuladora recorrió el territorio, escuchó a sus actores y acompañó cada etapa del proceso. El trabajo se realizó de manera articulada con la Subsecretaría de Recursos Naturales y con el acompañamiento técnico de la FAO.

Participaron activamente los Municipios de Pirané, El Colorado, Villa Dos Trece, Palo Santo, Comandante Fontana, Ibarreta, Subteniente Perín, Estanislao del Campo y Pozo del Tigre, junto a nueve comunidades originarias de las tres etnias que habitan dentro de los límites de la cuenca forestal. Sus voces, sus saberes y sus necesidades fueron la base sobre la que se definieron las prioridades del plan.

“Este proceso es reflejo de una forma de hacer política que distingue a Formosa: la planificación participativa, la presencia del Estado en cada rincón de la provincia y la convicción de que el desarrollo solo es verdadero cuando incluye a todos y no deja a nadie atrás”, destacó la ingeniera Natalia Lupia, subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, área dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente.

Plan de inversión y salvaguardas aprobados

En el marco de la mesa técnica se aprobaron el Plan de Inversión de la Cuenca y el Plan de Gestión de Salvaguardas Ambientales y Sociales (PGAS), que garantiza que cada acción se lleve adelante respetando los derechos de las comunidades, la equidad de género y la conservación de los recursos naturales.

Las inversiones previstas apuntan a fortalecer el uso sostenible del bosque nativo, mejorar las condiciones productivas de las familias y promover el agregado de valor local, generando arraigo, trabajo y oportunidades en el interior provincial.

El bosque como fuente de vida y de futuro

Con la aprobación de este plan, Formosa reafirma que es posible producir y conservar al mismo tiempo, y que el bosque nativo no es un obstáculo para el desarrollo, sino una fuente de vida, identidad y futuro para las formoseñas y los formoseños, se subrayó.

Del mismo modo, remarcaron que se fortalece el trabajo conjunto entre el Estado provincial, los Municipios, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y los organismos internacionales, como camino para que los beneficios del cuidado del ambiente lleguen efectivamente al territorio.



