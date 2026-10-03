3 de octubre: Día de la Odontología Latinoamericana

Con motivo de esta fecha, ponderaron la dedicación de las odontólogas y odontólogos que velan, día a día, por la salud bucodental de la población.

El Día de la Odontología Latinoamericana se conmemora en la Argentina cada 3 de octubre, efeméride que recuerda también a quienes ejercen esta fundamental y comprometida profesión.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un fraterno y cálido saludo a los odontólogos de la provincia, expresando su gratitud por la dedicación, la vocación de servicio y el esfuerzo diario “con el que cuidan la sonrisa y la salud bucodental de las formoseñas y formoseños, consolidando un modelo de salud con profunda justicia social”.

En ese marco, el funcionario reconoció especialmente la labor de estos profesionales que integran la red pública de salud de la provincia, valorando el aporte cotidiano que realizan para garantizar el derecho a una salud integral, equitativa y de calidad en todo el territorio provincial.

“Dentro de nuestro sistema sanitario, siguiendo los lineamientos del Gobierno de Formosa, desde los centros de salud y hospitales, estos profesionales bregan la salud integral de la comunidad, precisamente, basado en el cuidado de un eslabón clave que es la salud bucal”, aseguró.

En ese punto, destacó que ese trabajo trasciende la atención en el consultorio, teniendo en cuenta que también abarca una permanente acción en territorio, saliendo al encuentro de la comunidad en escuelas de distintos niveles, jardines de infantes, centros comunitarios y otras institucionestanto de la Capital como del interior.

En cada espacio visitado, brindan charlas, talleres y jornadas con otras diferentes modalidades, que son acompañados por la entrega de kits de higiene bucal para promover desde la infancia y en todas las etapas de la vida, los hábitos saludables que contribuyen a la prevención de enfermedades de los dientes y la boca.

En el cierre, el titular de la cartera sanitaria, expuso que esta celebración, constituye una nueva oportunidad para poner en valor una profesión estrechamente vinculada con la calidad de vida y con el cuidado de las personas, al tiempo que renueva el reconocimiento hacia quienes eligieron la odontología como camino de formación, de profesión y de servicio.



