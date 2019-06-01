El equipo del programa Sabores Formoseños ganó la Copa Luna Tucumana

Es la tercera edición de esta propuesta gastronómica en la cual participaron 15 equipos de diez países de Latinoamérica y 40 de Argentina. La competencia duró cinco horas.

El pasado sábado 3 de octubre, se realizó la Copa Luna Tucumana, un concurso nacional e internacional de asado a la estaca en altura, que se llevó a cabo en la ciudad de Tafí del Valle, provincia de Tucumán, y en el cual el equipo que compone el programa local “Sabores Formoseños” que se transmite por Canal 3, obtuvo el primer puesto dejando en alto a la provincia.

El equipo campeón está conformado por el chef Alejandro Aquino, Jonathan Rodas y Mauro Bordón, además de José Luis León en la filmación, obteniendo el primer puesto con un costillar de 13 kilogramos con una salsa ahumada, una guarnición de mandiocas dominó guateadas, un postre realizando a base de mamón con un milhojas de mamón con crema de algarroba, también con una cocción del método guateado.

Además, el día previo al evento, en una cena de camaradería, realizaron una degustación con productos locales como el chivito paippero y el yacaré de criadero.

“Hicimos yacaré a la parrilla y al disco y un chivito a la estaca, buscando fomentar y mostrar al resto del país y de Latinoamérica lo que se está produciendo en Formosa y la calidad de la materia prima que tiene”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el chef Aquino.

Además, indicó que “este resultado es la combinación de un Estado presente y un productor que recibe asistencia gubernamental a través de capacitación y del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA)”.

Asimismo, comentó que “el público que concurrió al evento de degustación describió al yacaré como exótico, pero la atención estuvo focalizada en la calidad, textura y sabor intenso del chivito paippero”.

“La calidad de chivito se está posicionando y es por ello que a los lugares a donde vamos llevamos para que lo conozcan” precisó y añadió que “el objetivo es seguir haciéndolo hasta que lo haga todo el país”.

Por último, Aquino agradeció “a las familias de cada uno de los que conforman el equipo, a las personas que incondicionalmente les brindaron apoyo y, en especial al Gobierno de Formosa, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a los Ministerios de Turismo y de Economía, Hacienda y Finanzas, como así también a todo el equipo de Canal 3”.

“Este es el inicio de seguir mostrando lo lindo que tenemos en Formosa”, concluyó.



