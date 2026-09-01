Legisladores nacionales se reunieron con ministros de Economía provinciales









Buenos Aires, septiembre 29. – Integrantes de los interbloques Popular del Senado y de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados se reunieron hoy con los ministros de Economía de las provincias de Formosa, Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego para analizar aspectos referidos al proyecto del Presupuesto Nacional 2027 remitido por Poder Ejecutivo.En el encuentro que estuvo encabezado por el presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, y el presidente del interbloque Unión por la Patria de la Cámara Baja, Germán Martínez, participaron los ministros del área económica Jorge Ibáñez (Formosa), Pablo López (Buenos Aires), Fabián Blanco (La Rioja), Alejandro Vicente (La Pampa), Jorge Murad (Santiago del Estero) y Alejandro Barrozo (Tierra del Fuego), junto con la senadora Juliana di Tullio, el senador Fernando Salino, la senadora María Teresa González y una veintena de legisladores nacionales.Durante la reunión, se puso de manifiesto el brutal ajuste y la discriminación que el gobierno viene aplicando sobre los recursos de las provincias conducidas por administraciones opositoras a las políticas nacionales.También, se establecieron líneas de acción conjunta a los de fines de proteger los intereses provinciales y de los habitantes del país de cara al tratamiento de la llamada ley de leyes, en el encuentro realizado en el salón de reuniones del interbloque de Unión por la Patria en Diputados.