La Policía esclareció un robo en el Camping Municipal de El Colorado

Secuestraron filamentos de cobre vinculados al hecho

Efectivos de la Comisaría Sargento ® Pedro Barraza y de la brigada investigativa, detuvieron a dos jóvenes, retuvieron a otro de 14 años y secuestraron filamentos de cobre compatibles con cables sustraídos en el Camping Municipal de la localidad El Colorado.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia por la sustracción de cables, días atrás en el Camping Municipal, iniciándose una causa judicial por el delito de Robo con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 1.

Durante las tareas investigativas, este sábado, demoraron a dos jóvenes de 20 años y retuvieron a un adolescente de 14 años, quienes se desplazaban en una motocicleta y trasladaban varias bolsas arpilleras, donde se constataron que contenían restos de fundas de cables y filamentos de cobre.

Por otra parte, se estableció que los cables que faltaban ya fueron vendidos en distintos comercios de la zona.

De inmediato dieron con los comerciantes, a quienes se les explico la situación y entregaron los cables faltantes.

Los detenidos fueron notificados de su situación procesal y el menor fue entregado en carácter de guarda tutelar a sus progenitores, poniéndose en conocimiento al Juzgado de Menores N° 7 de El Colorado.

El procedimiento fue documentado por personal de la Delegación Policía Científica, de esa localidad.



