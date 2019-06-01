Un fuerte temporal azotó a la localidad de Pirané y se activó el equipo de emergencias

La Municipalidad local y el Concejo Deliberante, activaron el equipo de emergencias, trabajando de manera articulada con la Policía provincial y la empresa REFSA Electricidad.

En la tarde y la noche del sábado 3, la localidad de Pirané y la región, fueron afectadas por un fuerte temporal con ráfagas intensas de viento y lluvia torrencial que provocaron voladuras de techos, caída de árboles, ramas y postes, dejando como consecuencia numerosas familias afectadas.

“Fue un fenómeno de gran intensidad, con una enorme cantidad de agua caída en muy pocas horas y condiciones que generaron complicaciones en distintos sectores de la ciudad”, expresó la intendente piranense, Yéssica Palacios.

“Debido a la magnitud de la situación, la Municipalidad local y el Concejo Deliberante activaron el dispositivo de emergencias que consiste en la realización de variadas tareas por parte de los equipos de mantenimiento como el retiro de árboles, ramas y postes para liberar calles y garantizar la circulación”, agregó.

Además, informó que “el organismo de Acción Social se encuentra visitando los hogares de las familias afectadas, brindando asistencia y acompañamiento”.

Por su parte, la intendente Palacios recorrió las zonas dañadas, con el propósito de conocer en primera persona la situación de cada piranense afectado.

“Fui a escuchar, a conversar con cada vecino, a conocer de cerca lo que necesitan y estar presente en este momento. Sé que detrás de cada daño hay una familia, una preocupación y mucho esfuerzo. Por eso quiero que sepan que estamos cerca y que seguimos trabajando para recuperar, paso a paso, la tranquilidad de cada hogar”, esbozó.

Hasta el momento, “las distintas cuadrillas continúan trabajando para atender cada situación y recuperar progresivamente la normalidad”, agregó. Palacios.

Finalmente, dejó en claro que “en momentos difíciles, lo más importante es estar presentes, acompañar y dar respuestas, porque Pirané se recupera trabajando juntos”.



