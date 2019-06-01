Alarcón representará a Formosa en el XXII Congreso Político Educativo de la CEA

El secretario general de la Asociación Docentes de Educación Física (ADEFCA) e integrante de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Víctor Alarcón, participará en representación de Formosa del XXII Congreso Político Educativo de la CEA, que se desarrollará los días 7 y 8 de octubre en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional General Pacheco, en Tigre, provincia de Buenos Aires.

Alarcón destacó la importancia de que Formosa tenga representación en un ámbito nacional de debate, formación e intercambio, donde trabajadores de la educación y dirigentes sindicales de distintos puntos del país podrán compartir experiencias y analizar los desafíos que atraviesa actualmente la educación pública.

El encuentro se desarrollará bajo el lema “Educación Pública, Memoria y Sindicalismo: Balances y horizontes en disputa. Estado y Democracia a 50 años de la Dictadura Cívico-Militar” y propone generar espacios de reflexión y construcción colectiva vinculados con las políticas educativas, la formación docente, el fortalecimiento institucional y la participación de los trabajadores de la educación.

En este sentido, Alarcón consideró fundamental la participación de los representantes formoseños en espacios federales que permitan intercambiar conocimientos, conocer otras experiencias y construir propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la educación pública, además de jerarquizar la capacitación y actualización permanente de los trabajadores del sector.

“Vamos a llevar la voz y la experiencia de los docentes formoseños a un encuentro federal que nos permitirá debatir, aprender y también compartir el trabajo que venimos realizando. Defender la educación pública también significa capacitarnos, participar y construir colectivamente”, señaló el secretario general de ADEFCA.

La relevancia institucional del encuentro fue reconocida además en Formosa: de acuerdo con la documentación oficial, el XXII Congreso Político Educativo fue declarado de Interés Educativo Provincial por el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, mediante la Resolución N.º 3228 del 30 de septiembre de 2026. Asimismo, fue declarado de interés provincial por la Legislatura de la Provincia de Formosa, acompañando la participación formoseña en este importante espacio nacional.