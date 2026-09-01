El centro de salud “8 de Octubre”convocó a la comunidad para hablar de salud mental

Con una charla abierta de sensibilización y prevención, el efector sanitario inició los festejos por su nuevo aniversario.

En el marco de la semana de conmemoración por un nuevo aniversario del Centro de Salud “8 de Octubre”, ubicado en la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital, se llevó a cabo este martes 6 una charla comunitaria orientada a la sensibilización, el cuidado de la salud mental y el fortalecimiento de los espacios de contención.

La misma, fue organizada de manera interdisciplinaria por los equipos de Salud Mental y Trabajo Social, también como propuesta de dos celebraciones de relevancia que tendrán lugar durante este mes, además del cumpleaños del efector: el 10 el Día Mundial de la Salud Mental y el 13 el Día del Psicólogo y la Psicóloga.

En relación a la articulación de estas fechas, el director de este centro de salud, el Dr. Marcelo Silva, destacó: “Siempre es oportuno hablar sobre salud mental y, más aún, teniendo en cuenta estas tres fechas tan significativas que merecen un espacio de encuentro, de expresión y de diálogo junto a nuestros pacientes y vecinos”.

Durante la jornada, los profesionales expusieron sobre el manejo de la ansiedad, el abordaje de la depresión y la prevención del suicidio, poniendo especial énfasis en la protección y escucha activa de adolescentes y jóvenes.

Asimismo, se trabajó en la necesidad de derribar mitos, prejuicios y estigmas socialmente asociados a los padecimientos psicológicos, promoviendo espacios donde hablar de las emociones no sea motivo de discriminación ni de juicios.

En ese sentido, se remarcó la importancia de la detección precoz de señales de alerta y a la construcción de redes institucionales de apoyo seguro, una línea de trabajo que el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, viene desplegando en diversos efectores de salud, escuelas de los diferentes niveles y otras instituciones, mediante dinámicas participativas, talleres interactivos y la promoción de hábitos que favorecen el bienestar individual y colectivo.

Respecto de eso, Silva mencionó que durante la charla se informó también a los presentes que “nuestro centro de salud cuenta con un área de psicología y salud mental que está plenamente a disposición. Es un servicio más de los otros con los que contamos, por eso, invitamos a todos los vecinos a acercarse, sin temor, para consultar cualquier duda, preguntar lo que necesiten y, por supuesto, solicitar ayuda y atención oportuna”.

Y aprovechó la oportunidad, para recordar que el Gobierno provincial pone también a disposición, la línea telefónica gratuita de Prevención del Suicidio 0800-888-3364 “destinada a dar respuesta en situaciones de riesgo emocional, mediante la atención de profesionales capacitados especialmente para el abordaje de estos casos” concluyó.







