Brindaron atenciones integrales de salud en la comunidad Qom San Carlos

El equipo sanitario trabajó junto a las familias para reforzar controles preventivos, el seguimiento de pacientes y el acceso a prestaciones esenciales.

El hospital de Subteniente Perín llevó adelante una jornada de atención integral destinada a los vecinos que viven en la comunidad Qom San Carlos, ubicada a pocos kilómetros de esa localidad, como parte del trabajo territorial que desarrolla el sistema sanitario provincial para garantizar a la población el acceso a los servicios de salud en todos los puntos de la provincia.

Durante el operativo se realizaron consultas médicas y odontológicas para niñas, niños y adultos. En las infancias, los controles contemplaron mediciones antropométricas y un seguimiento exhaustivo del crecimiento, desarrollo y estado nutricional, permitiendo valorar su evolución y detectar oportunamente cualquier situación que requiriera atención”.

Asimismo, en las personas mayores, las evaluaciones estuvieron principalmente orientadas a la identificación temprana de factores de riesgo vinculados con diferentes patologías y al seguimiento de quienes presentan enfermedades crónicas. El personal de enfermería efectuó controles de tensión arterial, peso y glucemia, entre otras prácticas.

“Una vez finalizadas las consultas, se realizó la entrega gratuita de los medicamentos indicados por los profesionales, tanto para quienes debían iniciar tratamientos como para los pacientes crónicos que necesitaban continuar con las terapias prescriptas”, comentó al respecto la directora del Hospital de Subteniente Perín, licenciada Mirta Pereyra.

La jornada también incluyó prestaciones vinculadas con la salud sexual y reproductiva. Se efectuaron controles prenatales y consultas obstétricas, además se brindó consejería sobre planificación familiar y procreación responsable, y se entregaron gratuitamente los distintos métodos anticonceptivos que dispone el sistema público de salud provincial.

En relación a ello, Pereyra señaló “estos encuentros son muy propicios para generar espacios de escucha y orientación para que las mujeres puedan consultar, informarse y tomar decisiones vinculadas con su salud sexual y reproductiva, contando con el acompañamiento y la información adecuada que ofrece el equipo de salud”.

Por otra parte, el equipo sanitario verificó los carnets de vacunación de personas de todas las edades y, de acuerdo con cada situación, completó los esquemas correspondientes mediante la aplicación de las dosis pendientes, según lo que establece el Calendario Nacional de Inmunizaciones.

Como complemento de las prestaciones, se desarrolló una charla destinada especialmente a las mujeres de la comunidad, durante la cual se brindó información sobre las próximas actividades que serán programadas para abordar de manera específica distintos aspectos relacionados con el cuidado integral de su salud.

“De esta manera, con la visita programada periódicamente a las distintas comunidades de nuestra área programática, el Hospital de Subteniente Perín, siguiendo los lineamientos indicados por el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las atenciones de salud en territorio, además de otros servicios sanitarios y el acompañamiento sostenido a las familias, enfocándonos en las necesidades de cada etapa de la vida”, expuso la directora en el cierre.







