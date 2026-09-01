Clorinda: La Policía recuperó dos motocicletas

• Una de las motocicletas fue hallada en una construcción y la otra en un inmueble desocupado

En el marco de tareas investigativas desarrolladas en distintos sectores del barrio Porteño Norte de la segunda ciudad, la policía recuperó dos motocicletas sustraídas

Las intervenciones fueron llevadas a cabo por efectivos del Destacamento El Porteño, el primero de ellos el lunes, cuando los investigadores realizaban tareas de campo por la sustracción de motocicletas.

A partir de las entrevistas con vecinos y relevamientos en la zona, los efectivos establecieron que una motocicleta se encontraba en el interior de una construcción ubicada en la parte posterior de un domicilio.

Al verificar las numeraciones de una motocicleta Motomel B110, se constató que registraba pedido de secuestro en una causa por “Hurto”, iniciada días antes en la Comisaría Territorios Nacionales, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2.

Luego, mediante nuevas averiguaciones, el personal policial tomó conocimiento de que otro rodado se encontraba en un inmueble desocupado.

Con la autorización correspondiente, los uniformados ingresaron al lugar y hallaron en la parte posterior una motocicleta Keller de 110 cilindradas.

Tras consultar los datos del cuadro en el sistema informático, se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro vigente, vinculado a una causa por “Hurto” registrada días atrás en el Destacamento El Porteño, también con intervención del Juzgado de turno.

En continuidad con las averiguaciones, los investigadores establecieron que el motor de la motocicleta Keller habría sido adquirido por un menor de edad en el barrio 25 de Mayo. En ese sector, una vecina hizo entrega voluntaria del motor, que fue secuestrado por guardar relación con la causa.

Personal de la Delegación de Policía Científica documentó las diligencias y los secuestros bajo las formalidades legales correspondientes.

Las motocicletas y el motor quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las tareas investigativas para identificar a los autores de los ilícitos y avanzar con el total esclarecimiento de los hechos.



