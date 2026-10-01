Educación pública: Unidades educativas de Formosa por sectores geográficos

Alrededor del 58% de las instituciones se localizan al este provincial y el 42% al oeste, organizadas territorialmente en 19 Delegaciones Zonales.

Al analizar la cuestión educativa provincial, la consultora Politiké regionalizó a la provincia de Formosa en dos grandes sectores geográficos: el este constituido por los Departamentos Formosa, Pilcomayo, Pirané, Laishí y Pilagás; y el oeste, conformado por los Departamentos Patiño, Ramón Lista, Matacos y Bermejo.

En el este de la provincia habita el 78% de la población provincial y en el oeste el 22%, recordando que la población de Formosa, según el último censo 2022, fue de 607.419 personas.

En ese sentido, indicaron que alrededor del 58% de las unidades educativas se localizan al este provincial y el 42% al oeste, organizadas territorialmente en 19 Delegaciones Zonales.

En ese marco, se destaca el Departamento Formosa con casi dos cuartos de la población provincial y el 20% de unidades educativas.

Ello refleja “la equidad territorial para que cada formoseño y formoseña pueda realizarse en el lugar en donde nació, brindando así igualdad de oportunidades para quienes habiten el territorio formoseño”.

Densidad

Puntualizaron que en el mapa de Formosa se observa con tonos amarillos a rojos de modo creciente la mayor concentración de puntos geolocalizados de unidades educativas de todos los niveles de enseñanza y modalidades.

El patrón geográfico de concentración hacia el este conforma un núcleo de muy alta densidad en el Departamento Formosa con foco en la Capital provincial, especificaron, agregando que luego hay un núcleo de alta densidad en la frontera entre los Departamentos Pilagás y Pilcomayo.

Asimismo, consignaron que hacia el sureste del Departamento Pirané, otro núcleo de alta densidad se conecta al Departamento Formosa hacia el este. A su vez, en el Departamento Patiño, la concentración de unidades educativas decrece de este a oeste de una densidad media, combinando un tono amarillo y verde muy suave a una densidad baja identificada por verdes intermedios. En el centro del Departamento Bermejo, en tanto, se evidencia una muy baja densidad representada por un tono verde oscuro y celeste oscuro.

Asimismo, en el Departamento Ramón Lista se percibe un núcleo de densidad media que se expande de modo decreciente hacia el noroeste del Departamento Bermejo y al noreste del Departamento Matacos para definir un área de baja densidad.

La localización de las unidades educativas certifica el patrón de ubicación de las localidades, el factor demográfico y el acceso a los niveles de educación obligatoria, por lo tanto, “las densidades bajas reflejan el acceso educativo para poblaciones dispersas y poco numerosas territorialmente y las densidades medias a altas evidencian el acceso educativo para poblaciones agrupadas territorialmente y medianamente numerosas o muy numerosas”, explicaron.

Desempeño y obras

Al analizar la educación pública en Formosa, desde Politiké señalaron que su calidad estuvo entre las mejores del país, siendo una de las cuatro jurisdicciones que superó la media nacional en la Argentina, mientras que en la región del noreste argentino, fue la de los mejores resultados.

Destacaron que las y los estudiantes formoseños alcanzaron el 77% de desempeño satisfactorio y avanzado en Lengua, por encima del promedio nacional de 76,9%, mientras que en Matemática lograron un 57,3%, superando también la media del país, que fue del 55%.

En esa línea, subrayaron que “la educación pública en la provincia de Formosa es considerada una cuestión de Estado, como una herramienta de cambio para la dignificación del hombre y de la mujer”. Tal es así que en la gestión actual se llevan realizadas 1562 obras educativas, lo que representa el 25.7 obras educativas cada 10.000 formoseños/as en la provincia, resaltaron desde la consultora.

Además, apreciaron que “la cuestión edilicia en Formosa es realizada sin los parámetros de la competitividad libertaria, si no desde la visión de la justicia social para que cada formoseño/a pueda realizarse donde nació”.

Por ello es que “a lo largo y ancho de toda la provincia se ven techos azules (las obras educativas en la provincia llevan el color azul en sus partes exteriores superiores), donde los habitantes del territorio provincial se forman como personas orgullosas de ser formoseñas”, enfatizaron.

Milei y la deuda

En otro orden, precisaron que, según el INDEC, al cierre del segundo trimestre de 2026, la deuda externa bruta alcanzó un récord de USD 327.855 millones, lo que representa un aumento del 15,3% respecto de fines de 2023.

“Solo durante el último trimestre se incrementó en USD 4.724 millones, y alrededor de tres cuartas partes del aumento acumulado desde diciembre de 2023 corresponden al Gobierno general y al Banco Central”, precisaron.

Añadieron que “el FMI ocupa un lugar central en este proceso. Tras el acuerdo de 2025, la deuda con el organismo superó los USD 57.000 millones, consolidando a Argentina como su principal deudor”.

En paralelo, “desde la flexibilización cambiaria de abril de 2025 se produjo una fuerte demanda de dólares por parte de las personas humanas, dinámica que el propio BCRA identifica como parte del proceso de dolarización de ahorros –pormenorizaron-. El crecimiento del endeudamiento tampoco estuvo acompañado por un aumento equivalente de la inversión extranjera directa: durante el segundo trimestre de 2026 se registró un ingreso neto negativo de USD 1820 millones, según el texto analizado”.

De este modo, según plantearon, “el escenario combina mayor deuda externa, elevada demanda de divisas y dificultades para transformar el financiamiento externo en inversión productiva”.

A su vez, “el programa financiero contempla importantes vencimientos de deuda durante 2026 y 2027, que deberán afrontarse mediante nuevas emisiones, préstamos de organismos internacionales y desembolsos del FMI. En este contexto, el esquema económico vuelve a apoyarse en el endeudamiento externo como fuente de financiamiento, mientras persisten interrogantes sobre su impacto sobre la inversión, la producción y la acumulación de reservas”, profundizaron.

Ejecución presupuestaria del Gobierno nacional

Al 30 de septiembre de 2026, con el 74,7% del año transcurrido (273 de 365 días), la ejecución del presupuesto nacional muestra una disparidad marcada entre finalidades del gasto, detallaron desde la consultora.

“Mientras la generalidad de los servicios estatales releva niveles de ejecución inferiores, o apenas equivalentes, al tiempo transcurrido del ejercicio, el Servicio de la Deuda Pública exhibe una ejecución del 89,75% de su crédito vigente: quince puntos porcentuales por encima del tiempo transcurrido y muy por delante del resto de las funciones del Estado”, dilucidaron.

Agregaron que “los datos de ejecución surgen del portal Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación (MECON), con información al 30 de septiembre de 2026. Se compara, para las principales finalidades del gasto público nacional clasificadas por función, el crédito vigente (presupuesto actualizado del ejercicio) contra el monto efectivamente pagado, expresado como porcentaje ejecutado sobre el total”.

Los datos de vencimientos de deuda en moneda extranjera y de la estrategia de acumulación de reservas incorporados en la sección cinco provienen de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y de coberturas periodísticas especializadas, citadas en cada caso.

Examinaron que el Servicio de la Deuda Pública concentra el mayor crédito vigente del listado ($14.329.8470.250) y, a la vez, el mayor nivel de ejecución relativa: al 30 de septiembre ya se habían pagado $12.860.685.270, equivalentes al 89,75% de lo presupuestado para todo el año. Le siguen, también por encima del promedio, seguridad social (77,92%), energía, combustible y minería (75,81%).

En el otro extremo, las funciones con mayor incidencia directa sobre las condiciones de vida de la población muestran una ejecución sensiblemente menor al tiempo transcurrido: vivienda y urbanismo (68,43%), ciencia, tecnología e innovación (62,14%), salud (61,83%) y educación y cultura (57,34%), esta última casi 33 puntos por debajo del ritmo de pago del servicio de la deuda.

“Los datos de ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2026 muestran una asignación de recursos que prioriza sistemáticamente el cumplimiento de obligaciones financieras por sobre otras funciones del Estado, incluyendo aquellas con impacto directo en salud, educación y vivienda”, afirmaron y plantearon que “de sostenerse este patrón —tomar deuda por encima de lo presupuestado y otorgar prioridad de pago al servicio financiero— en los próximos ejercicios, la sostenibilidad de las funciones sociales del Estado quedaría cada vez más condicionada por el calendario de vencimientos, un punto que amerita seguimiento en el debate presupuestario.

Salarios en Argentina

En el caso de los salarios reales en la República Argentina en el mes de julio, en su comparación interanual con el 2025, advirtieron una caída del -3,1% en los salarios privados registrados, un -4,7% en el público nacional, un -2,8 en el público provincial y una caída del Salario Mínimo Vital y Móvil del -12,4%.

Además, “si se compara interanualmente con el año 2023, la caída de los salarios reales se profundiza aún más, tal es así que el privado registrado cayó -5,3%, el público nacional -37,9%, el publico provincial -13,8% y el Salario Mínimo Vital y Móvil tuvo una ciada del -41,9% en comparación con el 2023”.

Finalmente, en ventas minoristas pymes, según enumeraron, cayeron -1,2% mensual. En tanto, en la variación acumulada, el descenso fue del -2,1% y en la interanual hubo un aumento del 0,3% en septiembre de 2026.







