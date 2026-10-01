Gira estratégica en el oeste formoseño: Impulso al desarrollo hidrocarburífero y fortalecimiento de la producción artesanal

El objetivo fue avanzar en acuerdos estratégicos de investigación, desarrollo y capacitación, así como generar nuevas oportunidades productivas.

En el marco de las políticas de desarrollo productivo e industrial de la provincia, autoridades del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, REFSA y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) llevaron adelante un extenso recorrido por el oeste formoseño, con el fin de relevar capacidades instaladas, avanzar en acuerdos de investigación y desarrollo y potenciar la matriz productiva local.

El recorrido incluyó la visita a la zona del Proyecto Pantalón y las instalaciones estratégicas del polo petrolero de la región: el Yacimiento Palmar Largo, la planta piloto de producción de carbonato de litio, el Yacimiento Surubí, el Yacimiento Chivil, el área Selva María y la torre de perforación (de 7000 metros de profundidad).

La comitiva estuvo formada por Julián Salimbeni y Felipe Galiano del CFI, el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; el director del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” (IPF), Horacio Gorostegui; el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; el director de Industria, Hidrocarburos y Minería, Darío Vergara; y equipo técnico.

El objetivo central de este despliegue territorial es avanzar en convenios interinstitucionales que apunten a fortalecer la capacitación, el entrenamiento y la implementación de proyectos de mejora continua en el sector hidrocarburífero, así como también a impulsar emprendimientos en la comunidad y actividades productivas adyacentes.

Fortalecimiento del valor agregado local

En paralelo a la agenda energética, el recorrido incluyó una fuerte acción de acompañamiento a las comunidades originarias, visitando los talleres de artesanos en las localidades de El Potrillo, Puerto Irigoyen e Ingeniero G. Juárez y se concretó la recepción del primer lote de producción de artesanías wichí bajo la marca “Champal”, conformado por casi 190 productos empaquetados en caja.

Este hito es el resultado directo de un proyecto de asistencia técnica continua en conjunto con el CFI, enfocado en el desarrollo de dos líneas específicas: artículos de gastronomía y objetos de equipamiento residencial, inspirados en el Bañado La Estrella y co-creados en un trabajo conjunto entre artesanos y diseñadores industriales.

Se trata de la prueba de funcionamiento de una red productiva virtuosa, con la participación de más de 20 artesanos y emprendedores que trabajan con madera de palo santo, a quienes también se les entregó nuevo equipamiento y herramientas para potenciar su labor, reafirmando el compromiso con el desarrollo sostenible, el diseño y la puesta en valor de la cultura formoseña.

Todas estas acciones de innovación, diseño y fortalecimiento de la cultura formoseña se enmarcan en el desarrollo del Centro Tecnológico FALAB, el cual se encuentra en proceso de construcción en la ciudad de Pirané.



