Pirané continúa trabajando en la logística para una nueva edición del Torneo de la Amistad

Pirané, Villa Dos Trece y El Colorado serán las localidades que albergarán este certamen que tendrá lugar el 23, 24 y 25 de octubre.

La intendente de Pirané, Yéssica Palacios, mantuvo una reunión este viernes 9 con jefes comunales y responsables de distintas instituciones para seguir coordinando la organización de la 5ª edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de fútbol femenino.

Según informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la jefa comunal piranense, en esa localidad “se disputarán los partidos finales”, motivo por el cual “se está trabajando de manera conjunta para recibir a las delegaciones y acompañar de la mejor manera en esta importante competencia”.

Destacó que este torneo que se desarrolla año a año “promueve el deporte, la participación y el protagonismo de las mujeres en el fútbol formoseño”.

Cabe recordar que a fines de septiembre pasado, el vicegobernador Eber Solís, junto a la intendente Palacios, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay; y referentes de las áreas de deporte, salud, seguridad y educación, además del equipo de trabajo local, mantuvieron una reunión organizativa sobre la logística del evento.

En este contexto, el vicegobernador Solís puso en relieve el trabajo que se viene realizando y remarcó que “detrás de cada partido hay organización, decisión política, compromiso y un Estado presente que acompaña”.



