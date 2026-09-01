"La inclusión se sostiene trabajando todos los días", dijo Paula Cattáneo

El Salón Cultural fue el escenario de la apertura del Mes de la Inclusión, que la Municipalidad de la Ciudad de Formosa organizó este jueves a través de la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Acción Social que conduce Paula Cattáneo.

El acto fue encabezado por el intendente Jorge Jofré, y reunió a los alumnos de los talleres SuperArte, a sus familias y al equipo de la Dirección, bajo la consigna que acompañó la convocatoria: una ciudad sin barreras convive, respeta e incluye.

La actividad comenzó con la proyección de un video que repasó los diez años de trabajo de la Dirección, desde las primeras campañas de concientización sobre el autismo hasta el transporte adaptado, los semáforos sonoros, las plazas con juegos inclusivos y la ordenanza que prohibió la pirotecnia sonora en la ciudad.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Cattáneo, que las pronunció en nombre de Silvana Giménez, directora del área, ausente en la jornada.

La secretaria evitó repasar lo que acababa de verse en pantalla y eligió detenerse en lo que las estadísticas no registran.

"La inclusión se sostiene trabajando todos los días", afirmó. "Esta Dirección empezó como una promesa de campaña del intendente Jorge Jofré, en 2015. Podría haber quedado en eso, como quedan tantas. No quedó", continuó.

Recordó que los talleres SuperArte funcionan desde 2016 y hoy sostienen a más de setenta alumnos de distintos barrios. Nacieron como un espacio de recreación y se convirtieron en un lugar de contención y acompañamiento para las familias.

"Pero lo que a mí me quedó de estos años no son los números", señaló.

Y se refirió a los festejos de quince años que la Dirección organizó para dos de las alumnas. "Me quedó la cara de Ángeles el día de sus quince. Y la de Bianca. Chicas que tal vez nunca iban a tener su fiesta, y la tuvieron acá, con sus compañeros, con sus familias, con todo el equipo bailando", contó.

También mencionó el acompañamiento cotidiano a las familias, que incluye espacios de escucha y orientación con profesionales de la Secretaría. "Eso no es un programa. Eso es gente que se queda", remarcó.

Hubo un pasaje que evocó el trabajo durante la pandemia, cuando la oficina de la Dirección permaneció abierta y el equipo llevó los cuadernillos de actividades al domicilio de cada alumno.

"Eso no sale en ninguna estadística. Pero las familias que están acá se acuerdan", expresó.

Cattáneo agradeció a las familias por la confianza y al equipo de la Dirección, y se dirigió al intendente, presente en el salón. "Jorge Jofré suele decir que vino a darle un rostro humano a esta gestión. Yo creo que esta Dirección es la prueba más clara de eso", concluyó.

Con esta apertura, la Secretaría de Acción Social dio inicio a una agenda de actividades que se extenderá durante todo octubre.







