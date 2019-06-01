De la Rosa: “A nivel nacional vivimos el ajuste más terrible de Argentina, mientras en Formosa seguimos inaugurando obras”

Se refirió, también, al proyecto del Presupuesto 2027 y advirtió sobre una importante reducción en transferencias no automáticas a las provincias.

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) por Formosa, Graciela de la Rosa, conversó con AGENFOR en la previa de la reciente inauguración del Juzgado de Paz y la entrega de 80 viviendas en Laguna Blanca de donde es oriunda y dijo que fue “testigo” de la transformación de dicha localidad.

“Yo me acuerdo lo que era Laguna Blanca hace tantos años atrás, y ha crecido de una forma increíble, además con la Universidad Provincial, le dio un giro absolutamente a esta ciudad maravillosa, con muchos jóvenes, con empuje realmente extraordinario”, sostuvo.

Asimismo, la legisladora puso en valor que, a pesar del contexto de crisis política y económica que se vive a nivel nacional, al que consideró “el ajuste más terrible que está viviendo Argentina”, en Formosa se continúan inaugurando obras públicas.

“Un ajuste que tiene, fundamentalmente a las provincias, en un nivel más bajo de inversión pública que no se ha visto en años”, cuestionó.

Además, de la Rosa se refirió al proyecto de Presupuesto 2027 y precisó que “es menos 70 u 80, la reducción de todo lo que sea transferencias no automáticas a las provincias e inversión en obras de infraestructura”.

Esta comparación, aclaró, la realizó con el año 2023 que fue “la última gestión de gobierno”.

“Pero, a pesar de todo eso, acá está Formosa, acá está el Modelo Formoseño, acá está el gobernador Gildo Insfrán, inaugurando obras”, cerró.



