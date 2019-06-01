A contramano de la Nación: Formosa sostiene sus políticas habitacionales con recursos propios

Desde su asunción en diciembre de 2023, la gestión mileísta paralizó decenas de miles de obras de vivienda a nivel nacional tras la decisión de suspender la obra pública y eliminar la Secretaría de Vivienda, Desarrollo Territorial y Hábitat.

En la localidad de Laguna Blanca, ubicada en el Departamento Pilcomayo, sobre la Ruta Nacional N° 86, se realizó la entrega de viviendas sociales del Programa “Casa Propia-Construir Futuro” a 80 familias, cuatro de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Este acto fue encabezado el viernes 2 por el gobernador GildoInsfrán, quien reiteró que ese número de unidades habitacionales “es una de las 53 obras que fueron paralizadas en Formosa por el actual Gobierno nacional”. Ante ello, se tomó la decisión de, “con recursos propios de la provincia”, continuar con los trabajos para así poder cumplir el sueño de estas familias “de tener su casa propia”.

En ese contexto, el ingeniero Marcelo Ugelli, administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), resaltó lo dispuesto por el Gobernador y detalló algunas de las características de construcción de las casas.

Según especificó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), “tienen 64 metros cuadrados cubiertos, en un terreno de aproximadamente 225 metros cuadrados, y poseen espacios como estar-comedor, cocina, baño, dos dormitorios, lavadero”, entre otros. Desde el punto de vista técnico, “cuentan con las mejores aislaciones en paredes y techos, a la vez que están provistas de diversos equipamientos”. Por ejemplo, “una cocina con bajo mesada y un termotanque”.

En ese sentido, subrayó que el Gobierno provincial sigue garantizando “derechos fundamentales para nuestro pueblo, como es el acceso a la vivienda digna”.

En este punto, recordó que en la gestión del expresidente Alberto Fernández se había planificado estas obras, que estaban siendo ejecutadas hasta la paralización del Gobierno de Javier Milei.

Las mismas formaban parte del programa nacional denominado “Casa Propia-Construir Futuro”, que era “un auspicioso plan de más de 100 mil viviendas que se desarrollaron en todo el país”, puntualizando que en el caso particular de Formosa, “más de tres mil viviendas fueron gestionadas e iniciadas en todo el territorio provincial”, más precisamente “en 28 localidades y en la ciudad capital también”.

Sin embargo, “por decisión política” del Gobierno mileísta, no se lo promovió más, incumpliéndose “todos los convenios y contratos de obras que estaban en ejecución”.

Ante esto, Ugelli dijo que se reclamó tanto por vía administrativa como legal; no obstante, en todos los casos, las gestiones cayeron “en saco roto” a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual “les permitió legalizar todos los incumplimientos que vinieron después”.

Inscribió aquí la decisión nacional de eliminar la Secretaría de Vivienda, Desarrollo Territorial y Hábitat, así como el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que “es el organismo que abona los certificados de obra”, explicó el funcionario, advirtiendo que desde ese momento “nos quedamos sin organismo y sin el fondo de financiamiento”.

Dos modelos

A su vez, al contrastar los dos modelos, el nacional y el provincial, profundizó diciendo que “el modelo justicialista” se resume en las casas recientemente entregadas por el Gobernador, las que “se terminaron de construir con fondos provinciales”, mientras que el proyecto libertario nacional solo puede exhibir “proyectos neutralizados” y “certificados de obras adeudados” a las empresas constructoras, los que ya ascienden a “una suma cercana a mil millones de pesos”.



