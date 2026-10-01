Coral Lucens presentará "Majestad" en el "Macedo"

En el marco de “Arte al paso”, Coral Lūcēns presentará “Majestad”, en el Instituto Superior Privado “Robustiano Macedo Martínez”.

La presentación musical – con entrada libre y gratuita- se llevará a cabo el miércoles 4 de noviembre, a las 21, en el establecimiento terciario dependiente de la Sociedad “Castañeda”, cuya sede funciona en las instalaciones de la EPET N° 1 (España 780)

Se trata de un espectáculo a cargo de Coral Lūcēns inspirado en "Majesty, Worship His Majesty", himno de adoración compuesto en 1977 por el pastor pentecostal estadounidense Jack W. Hayford (1934–2023)

El repertorio incluye “Oh, rostro ensangrentado”, uno de los corales más emblemáticos de la música sacra, inmortalizado por Johann Sebastian Bach en su obra maestra: La Pasión según San Mateo (BWV 244).

También se destacarán las siguientes interpretaciones: “Oh, Buen Jesús” de Marc Antonio Ingegneri, “Dos palomitas” de Oscar Escalada, “Balaio” de Heitor Villalobo, “Aleluia” de Andrew Miller, “La cruz excelsa” de Isaac Watts y “¿No escuchas las campanas de la libertad sonando?” de Lena Mclin

Coral Lūcēns está conformado por Andrés Giménez, Becky Robledo, Belén Decont, Blas Ramírez, Carlos Mayuza, Enzo Benítez, Judith Uliambre, Miguel Ramírez, Nancy Ramírez, Pamela Corbalán y Silvina Ramírez, bajo la dirección de Héctor “Chiqui” Giménez.

Cabe resaltar que es un emprendimiento musical independiente y autogestivo, con identidad evangélica, habiendo cumplido un año de vida el pasado 25 de octubre. Su objetivo fundacional es la difusión de la música coral de todos los tiempos y épocas, con énfasis en expresiones religiosas con identidad evangélica.

Por otra parte, busca el desarrollo de la actividad coral en Formosa por medio de acciones formativas y educativas en el ámbito de la música coral en particular y de la música en general. Asimismo, ofrece expresiones artísticas que estimulen el desarrollo de la sensibilidad artística de la sociedad formoseña, pero que también contribuyan al desarrollo de ciudadanos comprometidos con valores humanos y cristianos.