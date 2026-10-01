Detuvieron al presunto autor de dos robos a mano armada y recuperaron una motocicleta

También se secuestraron las prendas de vestir utilizadas por el delincuente para cometer los ilícitos

Uniformados de la Brigada Investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda detuvieron a un sujeto y secuestraron una motocicleta sustraída, que fue la misma que utilizó durante el robo en un comercio.

La investigación inició a partir de los dos ilícitos perpetrados con el uso se arma de fuego durante esta semana en la segunda ciudad.

A partir de allí, los policías realizaron amplias tareas de campo, entrevistas a vecinos y análisis de cámaras de seguridad obtenidas en el robo que tuvo lugar en la madrugada del jueves último, en el comercio ubicado en inmediaciones de las calles Juan Page y Colectora, trabajo en el que se identificó al sospechoso.

Además se determinó que el sujeto habría ocultado en una zona de monte una motocicleta, Guerrero Trip de 110 cilindradas, que había sido sustraída durante la noche del martes último y que fue la que utilizó al cometer el ilícito en el negocio.

Con los elementos reunidos, los investigadores coordinaron un operativo conjunto con integrantes de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera (COSIV) y de la Zona Dos del Comando de Patrulla Seguridad Urbana de Clorinda.

De esta manera los efectivos detuvieron al sospechoso y secuestraron el rodado.

Personal de Policía Científica documentó el procedimiento y las prendas de vestir, que habría utilizado el detenido durante la comisión de los ilícitos.

El individuo y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

En tanto, continúan las tareas investigativas para lograr el secuestro del arma de fuego utilizada y recuperar los demás bienes sustraídos.



