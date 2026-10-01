Clorinda: Secuestraron dos motocicletas: una robada y otra con adulteraciones en su estructura

• Las intervenciones se realizaron en el marco de tares investigativas y preventivas

Efectivos policiales secuestraron dos motocicletas y detuvieron a un hombre de 26 años, durante intervenciones realizados en distintos sectores de la segunda ciudad.

El primer procedimiento se concretó este viernes, alrededor de las 0:40 horas, cuando integrantes de la brigada de investigaciones de la Comisaría Territorios Nacionales, dependiente de la Unidad Regional Tres, realizaban recorridas preventivas para localizar una Mondial Max de 110 cilindradas, denunciada como sustraída horas antes en el barrio San Miguel.

Durante los patrullajes, los investigadores observaron que un hombre circulaba en una motocicleta por las calles Padre Palacios y Ruta Nacional Nº 86, en el barrio 6 de Enero, quien intentó evadir el control policial.

Sin embargo, los efectivos interceptaron y verificaron los datos del vehículo, lo que confirmó que se trataba del rodado denunciado como sustraído.

También detuvieron al conductor, de 26 años, y secuestraron la motocicleta, que fue trasladada hasta la dependencia policial y puesta a disposición de la Justicia provincial.

Por otra parte, personal de la Delegación Clorinda de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial detectó durante un control en la intersección de la Ruta Nacional Nº 11 y la avenida Juan Paje, una motocicleta Corven de 125 cilindradas con irregularidades, cuyo conductor no contaba con la documentación requerida por ley.

Durante la inspección, los policías advirtieron anomalías en el cuadro del rodado y solicitaron la intervención de un verificador policial, quien constató la existencia de una soldadura sobre el sector de identificación del número VIN, lo que evidenciaba adulteraciones en su estructura.

Ante esta situación, se dio intervención a integrantes de la Zona Uno del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana, quienes realizaron las actuaciones y concretaron el secuestro preventivo de la motocicleta.



