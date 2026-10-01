Rotundo éxito en la primera edición de la Feria de la Carne en el Frutihortícola

Con una amplia concurrencia de vecinos, que desde horas tempranas hicieron fila en el Mercado Frutihortícola, la Municipalidad de Formosa realizó este sábado la primera Feria de la Carne.

Durante toda la mañana el movimiento no se detuvo. Familias enteras y vecinos de distintos barrios recorrieron los pasillos bolsa en mano, comparando precios entre los puestos antes de decidir la compra. Hasta el mediodía se habían vendido más de 10 mil kilos de carne vacuna y más de 4 mil kilos de carne blanca, entre pollo, cerdo y pescados de río y de mar.

El intendente Jorge Jofré recorrió la feria, conversó con los vecinos y con los carniceros, y se interiorizó sobre la respuesta del público. La iniciativa había surgido a su pedido, con la idea de buscar alternativas que alivien el impacto de la situación económica en los hogares formoseños.

La oferta estuvo a cargo de más de siete carnicerías de la ciudad, que participaron con precios especiales, ofertas y promociones. Muchos aprovecharon además para sumar frutas y verduras de los comerciantes que trabajan a diario en el mercado, que también tuvieron una jornada de mucho trabajo.

La elección del Frutihortícola respondió además a la intención de acompañar a los puesteros del lugar, que se sumaron a la organización desde las primeras reuniones.



