La Policía esclareció el robo a un kiosco, recuperó mercaderías y detuvo a uno de los presuntos autores

• También fue retenido un adolescente de 17 años

Policías de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Sección Villa General Urquiza, esclarecieron un robo cometido en un kiosco de esa colonia, recuperaron parte de las mercaderías sustraídas, detuvieron a un hombre de 28 años y retuvieron a un adolescente de 17 años, ambos señalados como presuntos autores del ilícito.

La intervención se concretó este viernes último, alrededor de las 14:15 horas, luego que una comerciante denunciara la sustracción de diversos productos de su local, situación que motivó el inmediato despliegue de los auxiliares de la justicia.

A partir de las averiguaciones, los uniformados iniciaron un seguimiento de huellas de dos personas y localizaron parte de las mercaderías sustraídas, que habían sido abandonadas en un sector de monte.

Al continuar con las tareas de rastreo, los investigadores establecieron que las huellas conducían hasta una vivienda de la comunidad Tierra Nueva, donde, mediante charlaron con un referente comunitario e identificaron y localizaron a los presuntos involucrados.

De esa forma detuvieron a un hombre de 28 años y retuvieron al adolescente de 17 años, quienes fueron trasladados hasta la dependencia policial, este último acompañado por su padre.

Finalmente, se informó de lo ocurrido a la jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, quien dispuso que el mayor permaneciera detenido mientras se analizaban sus antecedentes.

Por su parte, el adolescente fue entregado a su padre, según lo dispuesto por las autoridades judiciales. (Con foto).







